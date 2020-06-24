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    Нацбанк назвав єдину галузь, яка не погіршила показники у першому кварталі

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    Нацбанк назвав єдину галузь, яка не погіршила показники у першому кварталі

    В Україні погіршилися показники всіх галузей економіки, окрім аграрної

    У першому кварталі 2020 року погіршилися показники діяльності практично всіх галузей економіки України, за винятком сільського господарства.

    Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

    Згідно з повідомленням, показники аграрної сфери не погіршилися в основному через вичерпання статистичного ефекту, пов'язаного зі зміщенням строків збору врожаю попереднього кварталу.

    У той же час сповільнилося зростання експорту сільськогосподарських культур, зокрема зернових.

    У повідомленні вказується, що в першому кварталі поточного року реальний ВВП скоротився на 1,3% в річному вимірі.

    «Основні причини падіння української економіки в I кварталі - негативний вплив карантину на сектори послуг, стрімке падіння інвестицій, поглиблення падіння споживання державного сектору на тлі складної фіскальної ситуації, уповільнення зростання приватного споживання та експорту на тлі ослаблення зовнішнього попиту», - пояснили в НБУ.

    До слова, рініше повідомлялося, що через можливе підвищення дизпалива аграрії втратять більше 2 млрд грнЗапровадження мита на імпорт дизельного пального та скрапленого газу призведе до підвищення цін на продукти харчування та зростання інфляції.

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