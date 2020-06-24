Нацбанк назвав єдину галузь, яка не погіршила показники у першому кварталі



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В Україні погіршилися показники всіх галузей економіки, окрім аграрної

У першому кварталі 2020 року погіршилися показники діяльності практично всіх галузей економіки України, за винятком сільського господарства.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Згідно з повідомленням, показники аграрної сфери не погіршилися в основному через вичерпання статистичного ефекту, пов'язаного зі зміщенням строків збору врожаю попереднього кварталу.

У той же час сповільнилося зростання експорту сільськогосподарських культур, зокрема зернових.

У повідомленні вказується, що в першому кварталі поточного року реальний ВВП скоротився на 1,3% в річному вимірі.

«Основні причини падіння української економіки в I кварталі - негативний вплив карантину на сектори послуг, стрімке падіння інвестицій, поглиблення падіння споживання державного сектору на тлі складної фіскальної ситуації, уповільнення зростання приватного споживання та експорту на тлі ослаблення зовнішнього попиту», - пояснили в НБУ.

До слова, рініше повідомлялося, що через можливе підвищення дизпалива аграрії втратять більше 2 млрд грн. Запровадження мита на імпорт дизельного пального та скрапленого газу призведе до підвищення цін на продукти харчування та зростання інфляції.

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