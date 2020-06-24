Нацбанк назвав єдину галузь, яка не погіршила показники у першому кварталі
В Україні погіршилися показники всіх галузей економіки, окрім аграрноїУ першому кварталі 2020 року погіршилися показники діяльності практично всіх галузей економіки України, за винятком сільського господарства.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Згідно з повідомленням, показники аграрної сфери не погіршилися в основному через вичерпання статистичного ефекту, пов'язаного зі зміщенням строків збору врожаю попереднього кварталу.
У той же час сповільнилося зростання експорту сільськогосподарських культур, зокрема зернових.
У повідомленні вказується, що в першому кварталі поточного року реальний ВВП скоротився на 1,3% в річному вимірі.
«Основні причини падіння української економіки в I кварталі - негативний вплив карантину на сектори послуг, стрімке падіння інвестицій, поглиблення падіння споживання державного сектору на тлі складної фіскальної ситуації, уповільнення зростання приватного споживання та експорту на тлі ослаблення зовнішнього попиту», - пояснили в НБУ.
До слова, рініше повідомлялося, що через можливе підвищення дизпалива аграрії втратять більше 2 млрд грн. Запровадження мита на імпорт дизельного пального та скрапленого газу призведе до підвищення цін на продукти харчування та зростання інфляції.
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