В Україні почався збір врожаю - 2020



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Цьогорічний збір врожаю розпочався раніше, ніж у минулі роки у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях

Аграрії станом на 26 червня намолотили перші 100 тисяч тонн зерна нового врожаю

Українські аграрії станом на 26 червня намолотили перші 100 тисяч тонн зерна нового врожаю. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Жнива входять в активну фазу. Намолочено перші 100 тисяч тонн зерна», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через погоду збір врожаю розпочався раніше, ніж в попередні роки.

«Станом на 26 червня, озимі (ячмінь, пшеницю і ріпак) зібрали з площі 35,7 тисячі га. Зокрема, в Миколаївській області обмолочено близько 26 тисяч га, в Херсонській - 7,24 тисячі га, в Одеській - 2,5 тисячі га», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, в 2019 році Україна зібрала рекордний урожай зернових і зернобобових в обсязі 75,08 млн т. Урожай пшениці також був рекордним - 28,2 млн т, а експорт в 2019/2020 МР складе близько 20,5 млн т. Загальний розмір врожаю зернових і олійних культур досяг трохи більше 98 млн т.

Між іншим. Нацбанк назвав єдину галузь, яка не погіршила показники у першому квартал. За даними регулятора, у першому кварталі 2020 року погіршилися показники діяльності практично всіх галузей економіки України, за винятком сільського господарства.

Однак слід зазначити, що у Мінекономіки визнали різке скорочення врожаю зерна у цьому році. Україна планує цього року зібрати близько 68 млн тонн зернових, це на 10 млн тонн менше, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт пшениці на третину більший, ніж минулого сезону. Від початку маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн тонн. Цього сезону експорт зернових на 8,16 млн тонн або 19% перевищує показник за аналогічний період минулого маркетингового року (43,3 млн тонн).

Нагадаємо, у Мінекономіки стверджують, що з початку року обсяги експорту й імпорту знизились.