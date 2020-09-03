Зеленський зараз просто передає владу ОПЗЖ. Екснардеп закликав патріотів єднатися



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Екснардеп закликає проукраїнських партій об’єднатися

«Скасовується люстрація, повертаються старі «регіональні» кадри…», – описує ознаки реваншу Леонід Ємець

Колишній кандидат в народні депутати від партії «Голос» Леонід Ємець вважає, що рейтинг партії Президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» впаде після місцевих виборів. Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами депутата, в Офісі президента дивляться на рейтинги Зеленського і бачать, що шансів переобратися на другий термін майже не залишилося. «Лише рік пройшов, а рейтинг в районі 30%. Зараз пройдуть місцеві вибори, на яких вони проваляться автоматично плюс з економікою у нас жах…», – переконаний Леонід Ємець.

Також, нардеп заявив, що кращим рішенням для всіх проукраїнських партій буде об’єднання, але не всі готові до цього.

«Всі учасники, які мають якусь активну позицію, вже себе давно проявили. Зараз є варіант: або сидіти по своїх партійках, або реально займатися об’єднавчим процесом. Чесно кажучи, я довго над цим думав. І я бачу, що Зеленський зараз просто передає владу ОПЗЖ, це очевидно. Скасовується люстрація, повертаються старі «регіональні» кадри. Їх треба зупиняти. І тому переді мною просто став такий вибір. Після заяви керівника «Голосу» про те, що у нас головний ворог – Порошенко і «ЄС», я зрозумів, що «Голос» ні з ким об’єднуватися явно не планує. Ні для кого не є секретом, що по Києву під різними брендами, але за російські гроші, йде ряд команд, які фінансують начебто місцеві забудовники з партії ОПЗЖ (мова зокрема про депутата від цієї партії, забудовника Вадима Столара). А столиця архіважлива як частина політичного життя, тому віддавати столицю «руському міру» не можна нізащо», – заявив Леонід Ємець.

Нагадаємо, що Леонід Ємець вийшов з партії «Голос» та перейшов до «Європейської Солідарності». Раніше політик також побував у лавах низки політичних сил: «Наша Україна», «Батьківщина», «Народний фронт».

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