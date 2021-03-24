Зеленський зареєстрував новий проєкт закону про допомогу бізнесу

Малий і середній бізнес найбільше потерпає через карантинні обмеження

Документ переданий на розгляд керівництва Верховної Ради і визначений як невідкладний

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради новий проєкт закону про підтримку підприємців під час дії жорсткого карантину.

Відповідний законопроєкт №5300 зареєстрований 24 березня на сайті парламенту.

Законопроєктом передбачено надання допомоги застрахованим особам, які є найманими працівниками суб’єктів господарювання, зареєстрованих у регіонах, в яких встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 8 тис. грн та за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі, визначеному рішенням органів місцевого самоврядування.

Даний проєкт закону визначений як невідкладний. Документ переданий на розгляд керівництва Верховної Ради.

Раніше Зеленський заявив, що місцева влада має допомогти бізнесу з «червоних» зон. За його словами, додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів виплат громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%. Таким чином, сума підтримки людей і бізнесу збільшиться вдвічі.

В Офісі президента запропонували виплатити малому і середньому бізнесу по 8 тис. грн, як компенсацію за «червону» зону додатково до запропонованих виплат з місцевих бюджетів.

Кабмін планує поновити виплати підприємцям з «червоних» зон, які постраждали через запровадження жорсткого карантину.

Нагадаємо, з 20 березня Київ запровадив суворий карантин, а з вівторка столиця офіційно потрапила в «червону» зону, в якій зокрема заборонена робота транспорту.

Також заборонена діяльність кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, непродовольчих ринків, проведення масових заходів і відвідування освітніх установ.

На сьогодні у «червоній» зоні знаходяться Київ і 8 областей – Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Сумська, Львівська та Київська області.

Торік в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через локдауни, однією з яких стали одноразові виплати по 8 тис. грн найманим працівникам і ФОПам окремих видів діяльності.