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    Столичні перевізники піднімають ціни: скільки доведеться платити киянам

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    На більшості маршрутів проїзд подорожчає вже в суботу - Столичні перевізники піднімають ціни: скільки доведеться платити киянам
    На більшості маршрутів проїзд подорожчає вже в суботу
    Ілюстративне фото

    Очікується зростання ціни до 10 гривень за поїздку

    Локдаун та повʼязані з ним обмеження примушують власників столичних маршрутних таксі вдатися до підняття вартості проїзду вже з суботи. Про це виданю «Курс» повідомили в «Асоціації перевізників Києва та Київської області».

    Очікується, що киянам доведеться платити на дві гривні більше, тобто вартість проїзду зросте з 8 до 10 гривень. У найближчі дні в салонах автобусів вже з'являться відповідні оголошення.

    «Вже цієї суботи приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 гривень, поставлять цінники у 10 гривень», – повідомив глава організації Ігор Мойсеєнко.

    Нагадаємо, що з 20 березня столиця запровадила суворі карантинні обмеження рішенням Постійної комісії ТЕБ та НС.

    Як стало відомо у понеділок, 22 березня, попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог.

    В цей же день було складено три протоколи на водіїв маршрутних таксі,що порушували правила перевезень.

    На сьогоднішній день користування громадським транспортом у Києві не обмежується при дотриманні протиепідемічних вимог та заповненості не більше половини місць. Але у випадку погіршання епідемічної ситуації у місті, столична влада може повернутися до практики видачі спецперепусток на нього, заявили в КМДА.

    Раніше власники приватних автобусів у Києві обіцяли не підвищувати вартість проїзду до 1 березня.

    Заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко заявив, що для підвищення вартості проїзду у столичному громадському транспорті є економічні підстави. Але станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано. Водночас, за його словами, приватні перевізники піднімуть ціну до 10-12 гривень, в залежності від маршруту.

    Вартість проїзду у приміських маршрутках зросла вже з 1 лютого.

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    Теги: таксі Київ громадський транспорт ціни КМДА транспорт влада столиця
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