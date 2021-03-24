Столичні перевізники піднімають ціни: скільки доведеться платити киянам

На більшості маршрутів проїзд подорожчає вже в суботу

Очікується зростання ціни до 10 гривень за поїздку

Локдаун та повʼязані з ним обмеження примушують власників столичних маршрутних таксі вдатися до підняття вартості проїзду вже з суботи. Про це виданю «Курс» повідомили в «Асоціації перевізників Києва та Київської області».

Очікується, що киянам доведеться платити на дві гривні більше, тобто вартість проїзду зросте з 8 до 10 гривень. У найближчі дні в салонах автобусів вже з'являться відповідні оголошення.

«Вже цієї суботи приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 гривень, поставлять цінники у 10 гривень», – повідомив глава організації Ігор Мойсеєнко.

Нагадаємо, що з 20 березня столиця запровадила суворі карантинні обмеження рішенням Постійної комісії ТЕБ та НС.

Як стало відомо у понеділок, 22 березня, попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог.

В цей же день було складено три протоколи на водіїв маршрутних таксі,що порушували правила перевезень.

На сьогоднішній день користування громадським транспортом у Києві не обмежується при дотриманні протиепідемічних вимог та заповненості не більше половини місць. Але у випадку погіршання епідемічної ситуації у місті, столична влада може повернутися до практики видачі спецперепусток на нього, заявили в КМДА.

Раніше власники приватних автобусів у Києві обіцяли не підвищувати вартість проїзду до 1 березня.

Заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко заявив, що для підвищення вартості проїзду у столичному громадському транспорті є економічні підстави. Але станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано. Водночас, за його словами, приватні перевізники піднімуть ціну до 10-12 гривень, в залежності від маршруту.

Вартість проїзду у приміських маршрутках зросла вже з 1 лютого.