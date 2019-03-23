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    Зеленський завірив, що вже почав виходити з бізнесу

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    За словами Зеленського, вже розпочато юридичний процес його виходу з бізнесу - Зеленський завірив, що вже почав виходити з бізнесу
    За словами Зеленського, вже розпочато юридичний процес його виходу з бізнесу

    Кандидат: Я не маю жодних зобов’язань перед власниками тих чи інших телеканалів

    Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський стверджує, що вже почав процес виходу з бізнесу, оскільки має плани щодо політичної кар'єри: якщо не на посаді президента, то у Верховній Раді. Про це він сказав під час спілкування з іноземними журналістами.

    «Оскільки я дуже ціную власну свободу, то не маю жодних зобов’язань перед власниками тих чи інших телеканалів. Так, у студії «Квартал 95» є контракти. Понад те, особисто у мене є контракт лише зі студією «Квартал 95», але я не є лицем каналу «1+1», - пояснив він.

    За словами Зеленського, вже розпочато юридичний процес його виходу з бізнесу. «Я б у період до початку парламентських перегонів хотів би вже бути поза усіма контрактами», - підкреслив він.

    Як повідомлялось, за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на початку березня, лідером президентського рейтингу станом на кінець другого тижня березня залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати.

    Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), третю – Петро Порошенко (17,4%). За Юрія Бойка готові віддати свої голоси 10,2%, Анатолія Гриценка – 9,4%, Олега Ляшка – 5,8%, Олександра Вілкула – 3,5%, Ігоря Смешка – 3,1%, Романа Кошулинського – 2,2%. За останній тиждень електоральні позиції лідерів практично не змінилися.

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