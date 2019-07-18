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    Зеленський заявив, що не вірить нікому, крім людей зі свого кола

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    Володимир Зеленський - Зеленський заявив, що не вірить нікому, крім людей зі свого кола
    Володимир Зеленський

    Зеленському хочеться, щоб його команда увійшла в історію

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що немає людей, яким можна довіряти, крім членів його команди.

    Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

    «Я думав, що нікому не можна вірити, а відбулось так, що більш ніж нікому не можна вірити. Тобто зовсім немає людей, яким можна довіряти. Крім нашого вузького кола, всі брешуть. Всі беруть хабарі, всі крадуть і при цьому з посмішкою на обличчі. тобто цинізм вищого рівня», — сказав він.

    За словами Зеленського, йому хочеться, щоб його команда увійшла в історію.

    «Я б хотів, щоб всі нас поважали. Бо немає жодної команди президента України за всі 30 років, котрого, або котрих, люди на вулиці впізнавали б і раділи б, і дуже поважали», — сказав він.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому за кермом автомобіля розповів, чому немає «посадок» в гучних справах.

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