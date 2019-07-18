Зеленський заявив, що не вірить нікому, крім людей зі свого кола



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Володимир Зеленський

Зеленському хочеться, щоб його команда увійшла в історію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що немає людей, яким можна довіряти, крім членів його команди.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

«Я думав, що нікому не можна вірити, а відбулось так, що більш ніж нікому не можна вірити. Тобто зовсім немає людей, яким можна довіряти. Крім нашого вузького кола, всі брешуть. Всі беруть хабарі, всі крадуть і при цьому з посмішкою на обличчі. тобто цинізм вищого рівня», — сказав він.

За словами Зеленського, йому хочеться, щоб його команда увійшла в історію.

«Я б хотів, щоб всі нас поважали. Бо немає жодної команди президента України за всі 30 років, котрого, або котрих, люди на вулиці впізнавали б і раділи б, і дуже поважали», — сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому за кермом автомобіля розповів, чому немає «посадок» в гучних справах.