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    Зеленський зустрівся з виконавчим директором Uber

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    Зеленський зустрівся з виконавчим директором Uber

    Під час зустрічі було обговорено низку питань щодо діяльності Uber в Україні

    Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з виконавчим директором компанії Uber Technologies Inc. Дарою Хосровшахі.

    Про це інформує пресслужба глави держави.

    Під час зустрічі було обговорено низку питань щодо діяльності Uber в Україні, а також перспективи нарощування капіталовкладень компанії в нашій державі.

    Український лідер поінформував Дару Хосровшахі про реалізацію політики реформ, покликану поліпшити бізнесовий клімат в Україні та створити сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій.

    Під час зустрічі йшлося про використання компанією Uber в Україні екологічних автомобілів.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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