Зеленський зустрівся з виконавчим директором Uber



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Під час зустрічі було обговорено низку питань щодо діяльності Uber в Україні

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з виконавчим директором компанії Uber Technologies Inc. Дарою Хосровшахі.

Про це інформує пресслужба глави держави.

Під час зустрічі було обговорено низку питань щодо діяльності Uber в Україні, а також перспективи нарощування капіталовкладень компанії в нашій державі.

Український лідер поінформував Дару Хосровшахі про реалізацію політики реформ, покликану поліпшити бізнесовий клімат в Україні та створити сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій.

Під час зустрічі йшлося про використання компанією Uber в Україні екологічних автомобілів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.