Зеленський зустрівся з виконавчим директором Uber
Під час зустрічі було обговорено низку питань щодо діяльності Uber в Україні
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з виконавчим директором компанії Uber Technologies Inc. Дарою Хосровшахі.
Про це інформує пресслужба глави держави.
Під час зустрічі було обговорено низку питань щодо діяльності Uber в Україні, а також перспективи нарощування капіталовкладень компанії в нашій державі.
Український лідер поінформував Дару Хосровшахі про реалізацію політики реформ, покликану поліпшити бізнесовий клімат в Україні та створити сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій.
Під час зустрічі йшлося про використання компанією Uber в Україні екологічних автомобілів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.