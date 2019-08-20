Зеленський звільнив 14 голів райдержадміністрацій у двох областях



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Причина звільнення чиновників - «у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України»

Президент звільнив двох голів РДА у Миколаївській та 12 - у Черкаській областях

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення 14 голів районних державних адміністрацій (РДА) у Миколаївській та Черкаській областях.

Відповідні розпорядження були оприлюднені на сайті глави держави19 серпня.

Зазначимо, що президент звільнив двох голів РДА у Миколаївській та 12 - у Черкаській областях. Причина звільнення чиновників - «у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України».

Згідно з документами, у Миколаївській області був звільнений:

Вовк Володимир Вікторович від посади голови Первомайської РДА,

Бойко Інна Володимирівну з посади голови Снігурівської райдержадміністрації.

На території Черкаської області звільнені:

Скринник Василь Васильович з посади голови Городищенської РДА,

Гайдай Іван Володимирович з посади голови Драбівської РДА,

Бойко Сергій Федорович з посади голови Жашківської РДА,

Шелест Дмитро Євгенович від посади голови Канівської РДА,

Ніколенко Ольга Петрівна з посади голови Катеринопільської РДА,

Клименко Василь Тарасович з посади голови Корсунь-Шевченківської РДА,

Павлічук Володимир Миколайович з посади голови Лисянської РДА,

Клименко Василиф Петрович з посади голови Маньківської РДА,

Любомськая Валентина Олександрівна з посади голови Тальнівської РДА,

Данченко Євген Михайлович з посади голови Уманської РДА,

Денисюк Людмила Миколаївна з посади голови Христинівської РДА,

Яріш Анатолій Анатолійович з посади голови Черкаської РДА.

Як відомо, 19 серпня Зеленський звільнив В’ячеслава Боня від тимчасового виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

За інформацією ЗМІ, за місяць після вимоги Зеленського звільнитися, Бонь підписав 66 земельних розпоряджень.