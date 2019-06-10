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    Зеленський звільнив начальника СБУ в Рівненській області

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    <p>Василь Бедрій обіймав посаду начальника управління Служби безпеки України в Рівненській області з 2015 року</p> - Зеленський звільнив начальника СБУ в Рівненській області

    Василь Бедрій обіймав посаду начальника управління Служби безпеки України в Рівненській області з 2015 року

    В 2017 році Петро Порошенко присвоїв Василю Бедрію звання генерал-майора

    Президент Володимир Зеленський 10 червня відправив у відставку начальника управління Служби безпеки України в Рівненській області Василя Бедрія.

    Указ №355/2019 про звільнення Бедрія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області опублікований 10 червня на сайті глави держави.

    «Звільнити Бедрія Василя Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області», - говориться в указі.

    Бедрій обіймав посаду з 2015 року, його призначив експрезидент Петро Порошенко. В 2017 році ексглава держави присвоїв йому звання генерал-майора.

    Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України був призначений Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського. 

    Під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки Іваном Бакановим Зеленський заявив, що Зеленський наголосив на важливості боротьби з контрабандою. Він вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи. 

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