Зеленський звільнив начальника СБУ в Рівненській області



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Василь Бедрій обіймав посаду начальника управління Служби безпеки України в Рівненській області з 2015 року

В 2017 році Петро Порошенко присвоїв Василю Бедрію звання генерал-майора

Президент Володимир Зеленський 10 червня відправив у відставку начальника управління Служби безпеки України в Рівненській області Василя Бедрія.

Указ №355/2019 про звільнення Бедрія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області опублікований 10 червня на сайті глави держави.

«Звільнити Бедрія Василя Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області», - говориться в указі.

Бедрій обіймав посаду з 2015 року, його призначив експрезидент Петро Порошенко. В 2017 році ексглава держави присвоїв йому звання генерал-майора.

Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України був призначений Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського.

Під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки Іваном Бакановим Зеленський заявив, що Зеленський наголосив на важливості боротьби з контрабандою. Він вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи.