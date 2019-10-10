Я підтримую пільги для ветеранів війни на Донбасі, – президент



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Президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні Фото: president.gov.ua

Глава держави також виступив за активний діалог з ветеранами

Президент України Володимир Зеленський підтримує запровадження пільг, зокрема на житло, для учасників бойових дій на Донбасі. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

«Пільги я підтримую. Які є можливості, і що ми робимо? Ми зустрічалися з ветеранами, з добровольцями, які переїхали до Києва, – вони не мають можливості винаймати житло, в них немає можливості взяти кредит через великі відсотки. Ми обговорюємо з міністром ці пільги. Це будуть і кредитні пільги, і щодо черг на житло», – сказав президент.

За його словами, одним із варіантів розв’язання проблеми житла для ветеранів може стати будівництво для них житлових комплексів взамін на сприяння будівельним компаніям у виділенні землі під їхні проекти.

«У цих житлових комплексах повинні бути дитячі садочки, школи й таке інше», – наголосив Зеленський.

Глава держави також виступив за активний діалог з ветеранами.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.