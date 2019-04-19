Жадан побачив загрози у пропозиції команди Зеленського винести мову «за дужки»



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Жадан розповів, що серед його знайомих багато російськомовних українців, але для них українська мова однозначно єдина державна

Жадан нагадав, що попередні спроби проігнорувати питання нормалізації статусу української мови завершувалися «Мовним майданом»

Письменник Сергій Жадан розкритикував заяву представника штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського Дмитра Разумкова про те, що питання мови та території треба винести «за дужки».

Про це Жадан сказав в інтерв’ю Укрінформу.

«Ці слова, на мою думку, і є прямий сигнал, що буде протистояння і розкол. Якщо для цього кандидата питання мови чи території є не принциповими, такими, що їх можна винести за дужки… Для багатьох українців це питання, значення яких важко переоцінити. Вони стосуються ідентичності, стратегічного розвитку країни», - зауважив Жадан.

На думку письменника, нерозуміння того, що питання мови треба навпаки вирішувати та нормалізувати, а не ігнорувати, це «або фатальне нерозуміння суспільних настроїв і запитів, або свідоме підігрування інтересам певної частини суспільства, яка налаштована не надто лояльно до України».

Жадан розповів, що серед його знайомих багато російськомовних українців, але для них українська мова однозначно єдина державна, і про те, що це питання треба винести кудись за дужки, взагалі не йдеться.

«Сама трактовка, мовляв, можна винести «за дужки» мову, мені здається доволі популістською заявою, яка несе у собі потенційну загрозу», - зазначив письменник.

Він нагадав, що попередні спроби проігнорувати питання нормалізації статусу української мови завершувалися «Мовним майданом» та суспільними виступами, і висловив переконання, що «це питання потребує не «винесення за дужки», а конструктивного підходу».

Як відомо, раніше представник штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що «усе, що може роз'єднувати українців: віра, мова, територія, якісь історичні лідери - потрібно винести за дужки, принаймні доти, доки ми не закінчимо війну».

Нагадаємо, десятки громадських діячів України звернулися до українців із закликом на виборах свідомо зробити свій вибір майбутнього глави держави.