Громадські діячі оприлюднили спеціальну заяву перед другим туром виборів



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21 квітня в Україні відбудеться другий тур виборів

«Обрання Зеленського - це обрання слабкого та несамостійного президента», - підкреслили у своїй заяві громадські діячі

Десятки громадських діячів України звернулися до українців із закликом на виборах свідомо зробити свій вибір майбутнього глави держави.

Відповідну заяву оприлюднив у Facebook політолог Валерій Пекар.

«Другий тур президентських перегонів – це вибір між двома кандидатами. Зараз голос кожного з нас є важливим, оскільки це голос за перемогу лише одного з двох. Іншого варіанту у нас немає», - підкреслюється у заяві.

Зазначається, що нинішній формат другого туру – «результат вмілої маніпуляції суспільною свідомістю».

«Так, ми всі втомилися від економічних негараздів, роздратовані корупційними скандалами, відчуваємо постійну тривогу через війну. Це все стало гарним підґрунтям для просування нового «альтернативного» кандидата. Але обирати альтернативу має сенс лише тоді, коли вона справжня і якщо веде до змін на краще. Інше – це не завжди краще. Чи є справді альтернативним новий та несистемний кандидат, у незалежності якого є підстави сумніватися? Ми маємо розуміти, що такий президент буде вигідним, у першу чергу, олігархам, які зможуть реалізувати через нього всі свої плани», - говориться у заяві.

Зауважується, що кандидат, який «ховається» від журналістів та дебатів не може додати народу впевненості.

«Чи додає впевненості кандидат, який обіцяє змінити все й одразу, не беручи до уваги наслідки таких змін? Ми всі хочемо бачити щирий діалог суспільства з владою. Але чи можна цього очікувати від кандидата, який протягом усієї кампанії ховається від спілкування з пресою й від дебатів зі своїм опонентом?» - зазначається в заяві.

Громадські діячі, які підписали дану заяву, закликали до того, що 21 квітня «кожен з нас має зробити свідомий вибір».

«Для цього треба поставити на шальки терезів наші досягнення за останні п’ять років й ті ризики, що йдуть за кандидатом, про якого ми нічого по суті не знаємо. Без сумніву, кожен наш голос вплине на майбутнє України. Сьогодні ми, як ніколи раніше, стоїмо перед вибором між збереженням держави та ілюзіями, нав’язаними українському суспільству олігархічними медіа. Обрання Володимира Зеленського – це обрання слабкого та несамостійного президента. Такий вибір ставить під загрозу не лише економічний розвиток та безпеку наших дітей, але й саму українську державність», - підкреслили вони.

«П’ять років тому ми вийшли на захист нашого європейського майбутнього з прагненням позбутися російського імперського гніту. Наше завдання сьогодні – зберегти свій вибір. Євромайдан і був нашим референдумом щодо ЄС та НАТО. Ми знаємо про всі перемоги і розчарування останніх п’яти років. Саме тому ми вимагатимемо від чинного президента Петра Порошенка оновлення його команди, переформатування НАЗК та антикорупційної прокуратури, зміни кадрової політики в силових структурах, реформування виборчої системи України, затвердження стратегії деокупації Криму та реалізації інших важливих кроків. Виконання цих завдань пов’язані з нагальними очікуваннями українського народу. Ми переконані, що вибори президента – це не експеримент над українцями, а вибір майбутнього глави держави і Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України на наступні 5 років. Тому віримо, що кожен українець ще раз замислиться перед тим, як ставити позначку у виборчому бюлетені», - зазначається у заяві.

Заяву підписали:

Алієв Алім - співзасновник ГО КримSOS, програмний директор ДП Кримський дім

Арсен Жумаділов - керівник відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу

Білоус Павло - ветеран батальйону спецпризначення «Гарпун»

Бобрович Валерій - голова політичної партії УНА-УНСО

Бронюк Віктор - музикант, лідер гурту ТІК

Брюховецький В‘ячеслав - почесний президент Києво-Могилянської академії

Бурко Роман - засновник та волонтер міжнародної спільноти InformNapalm

Васько Наталія - акторка театру і кіно

Венжик Катерина - проектний офіс реформи фінансового сектору

Винницький Михайло - доцент Києво-Могилянської академії (НаУКМА), викладач Львівської бізнес-школи (LvBS)

Висоцький Сергій – народний депутат України

Вітовська Ірма – акторка театру та кіно

Ганущак Юрій - співрозробник реформи децентралізації

Гопко Ганна – народний депутат України

Горбач Володимир – політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва

Данилов Сергій – центр близькосхідних досліджень, заступник директора

Денисенко Лариса - письменниця, правозахисниця, адвокатка, ведуча та членкиня правління Громадського радіо

Єднак Остап - народний депутат України

Жемчугов Володимир - учасник спротиву російській агресії, Герой України

Зінченко Роман - співзасновник і голова правління, ГО «Greencubator»

Зісельс Йосиф - виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України

Квіт Сергій - професор Києво-Могилянської академії, міністр освіти та науки України (2014-2016рр.)

Кириченко Юлія - керівник проектів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ

Климпуш-Цинцадзе Іванна – віце-прем’єр-міністр з писань Європейської та Євроатлантичної інтеграції України

Кокотюха Андрій - письменник, кіносценарист

Колібабчук Михайло – засновник громадського проекту NATO QUEST

Конончук Світлана - виконавчий директор Українського національного центру політичних досліджень

Курков Андрій – письменник

Левус Андрій - народний депутат України

Леньо Іван - лідер гурту «Козак System»

Лукеря Іван, експерт з питань місцевого самоврядування та децентралізації, учасник коаліції РПР

Лук‘янова Марина – виконавчий директор платформи Однодумці

Мазур Ігор «Тополя» - заступник Головного Командира Украінської Національної Самооборони, лейтенант ЗСУ

Мудрак Лариса - медіа експерт, громадський діяч

Павлюк Святослав – громадський діяч

Пархоменко Сергій – директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД ім. Олександра Никонорова

Пекар Валерій - підприємець, викладач

Попова Діана - директор департаменту культури КМДА

Пташник Вікторія - народний депутат України

Різаненко Павло - народний депутат України

Роздобудько Ірен – письменниця

Рудницька Анжеліка - співачка, художниця, радниця міністра культури, волонтерка

Северин Сашко – кандидат юридичних наук, публіцист

Сеітаблаєв Ахтем – кінорежисер

Семиволос Ігор - виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень

Стародубцев Олександр - експерт з реформи держу правління

Струтинський Богдан – режисер, директор і художній керівник Київського національного академічного театру оперети

Таранцова Ганна - фахівець у сфері зв‘язків з органами влади та поводження з відходами

Ташева Таміла - Голова Правління ГО КримSOS

Тельнюк Галина – співачка (Гурт «Сестри Тельнюк»)

Тельнюк Леся – співачка (Гурт «Сестри Тельнюк»)

Ушинський Олександр - голова асоціації учасників АТО, сімей загиблих (померлих) військовослужбовців

Чайка Роман – журналіст

Шульга Наталя - виконавчий директор Українського наукового клубу

Юринець Оксана - народний депутат України

Юрчишин Ярослав - громадський діяч

Яресько Наталія - міністр фінансів України (2014-2016)