Жадан попав під обстріл у Харкові

Сергій Жадан (праворуч) разом із колегами-волонтерами привіз у лікарню пральну машину, а пізніше потрапив під обстріл

Відомий український письменник Сергій Жадан потрапив під обстріл у рідному Харкові, де він працює волонтером

Сергій Жадан розповів про ситуацію у Харкові, який потерпає від обстрілів з боку російських окупантів. Про це Жадан написав на Facebok.

«Об'їхали пів міста. Раптом усвідомлюєш, яке воно велике і різне», – розповів Жадан, згадавши перш за все Північну Салтівку, район, який найбільше постраждав від рашистських снарядів та ракет. За словами Жадана, на Північній Салтівці прибиральники уже збирають сміття вздовж доріг.

Письменник, який зараз волонтерить у одній із найгарячіших точок російсько-української війни, розповів про допомогу лікарням та підприємців ринку «Барабашово», які допомагають жителям міста.

Пізніше Сергій Жадан написав, що під час об’їзду районів міста він потрапив під обстріл.

«Всі живі, всі здорові. Чотири приходи, ракети, скоріше за все», – заспокоїв своїх читачів письменник, розповівши, чим росіяни вчергове обстріляли Харків.

Жадан зауважив під час обстрілів чоловіків, які прямо на вулиці пили пиво, «навіть не озираються на вибухи, хоча впало зовсім поруч».

«Бережіть себе, дорогі брати і сестри», – попросив своїх земляків-харків’ян письменник.

Нагадаємо, що 13 березня комітет літературознавчих наук Польської академії наук висунув українського письменника Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

За словами поляків, Жадан, «один із найкращих поетів України та видатний прозаїк, перекладений та нагороджений у всьому світі», є письменником Нобелівського рівня, а його голос як поета протягом багатьох років залишається особливо важливим для українців.

А 22 березня Жадан, який залишається і волонтерить у рідному Харкові, разом із друзями-поетами та акторами влаштували концерт для харків'ян, які живуть у метрополітені, ховаючись від обстрілів.

Додамо, що що у Харкові під час бомбардування одного з житлових кварталів міста загинув 96-річний в’язень фашистських концтаборів — Борис Романченко. Він пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але не пережив «рятувальної операції Росії з денацифікації».