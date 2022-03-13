Польща висунула Жадана на Нобелівську премію з літератури

Комітет літературознавчих наук Польської академії наук засудив напад Росії на Україну

Комітет літературознавчих наук Польської академії наук висунув українського письменника Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури. Про це повідомляється у відповідному зверненні, опублікованому на сайті комітету.

«Ми також ухвалили резолюцію про висунення Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури. На нашу думку, Жадан, один із найкращих поетів України та видатний прозаїк, перекладений та нагороджений у всьому світі, є письменником Нобелівського рівня. Його голос як поета протягом багатьох років залишається особливо важливим для українців. Вільна Україна здебільшого говорить та думає словами Жадана та уважно слухає. Сьогодні поет перебуває у своєму Харкові. І він бореться», – сказано в заяві.

Комітет засудив збройний напад Росії на Україну і наголосив, що немає жодного виправдання агресивним діям Кремля проти українського народу та держави.

«У військовому кошмарі, влаштованому Кремлем, ми стоїмо на стороні вільної України. Надія підказує нам, що українці врешті-решт відіб'ють агресію. Нехай це відбудеться якнайшвидше», – пишуть на сайті Польської академії наук.

Як відомо, Шведська академія приймає заявки до 31 січня. Не виключено, що в цій ситуації вона може вдатися до надзвичайних кроків.

Сергій Жадан є лауреатом багатьох престижних нагород європейського рівня, зокрема Літературної нагороди Центральної Європи Angelus 2015 за повість «Месопотамія», нагороди Мости Берліна та Премії Конрада. Його книги перекладені 16 мовами, зокрема польською.

Нагадаємо, Нобелівські лауреати підписали лист на підтримку України.

11-12 березня у багатьох провідних світових медіа було оприлюднено лист 177 Нобелівських лауреатів, в якому вони засуджують Росію за розв'язану війну проти України.

Джерело: Суспільне