Із екопарку у Харкові врятували кенгуру: зворушливе відео

Вольєри тварин неодноразово зазнавали обстрілів

Із «Фельдман екопарк» у Харкові вдалося евакуювати кенгуру. Волонтери вивезли вісьмох тварин. Це кенгуру трьох видів, серед них дорослі та дитинчата, повідомляє «Суспільне», посилаючись на речника екопарку Олексія Костюченка. Нині тварини перебувають вдома у волонтерів, їх готують до евакуації у безпечніші міста.

Про евакуацію на сторінці у Facebook написав засновник екопарку Олександр Фельдман.

«Цих кенгуру вдалося вивезти позавчора, тобто зараз вони вже в безпеці. Це дуже приємно, адже їхні вольєри, на жаль, неодноразово зазнавали обстрілів. Віримо, що тепер у них буде добре!», – написав Фельдман.

Нагадаємо, у суботу, 26 березня, окупанти знову обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів», яка розташована на майданчику Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут».

«Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій», - попереджає Держатомрегулювання.

Раніше, 10 березня, російські окупанти завдали авіаудару по Харківському фізико-технічному Інституту, де розташована ядерна установка.