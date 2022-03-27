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    Події в Україні

    Із екопарку у Харкові врятували кенгуру: зворушливе відео

    Із екопарку вивезли дорослих кенгуру та дитинча - Із екопарку у Харкові врятували кенгуру: зворушливе відео
    Із екопарку вивезли дорослих кенгуру та дитинча
    фото: скріншот із відео

    Вольєри тварин неодноразово зазнавали обстрілів

    Із «Фельдман екопарк» у Харкові вдалося евакуювати кенгуру. Волонтери вивезли вісьмох тварин. Це кенгуру трьох видів, серед них дорослі та дитинчата, повідомляє «Суспільне», посилаючись на речника екопарку Олексія Костюченка. Нині тварини перебувають вдома у волонтерів, їх готують до евакуації у безпечніші міста.

    Про евакуацію на сторінці у Facebook написав засновник екопарку Олександр Фельдман.

    «Цих кенгуру вдалося вивезти позавчора, тобто зараз вони вже в безпеці. Це дуже приємно, адже їхні вольєри, на жаль, неодноразово зазнавали обстрілів. Віримо, що тепер у них буде добре!», – написав Фельдман.

    Нагадаємо, у суботу, 26 березня, окупанти знову обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів», яка розташована на майданчику Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут».

    «Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій», - попереджає Держатомрегулювання.

    Раніше, 10 березня, російські окупанти завдали авіаудару по Харківському фізико-технічному Інституту, де розташована ядерна установка.

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    Теги: росія окупанти війна тварини Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Із екопарку у Харкові врятували кенгуру: зворушливе відео