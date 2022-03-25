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    Події в Україні

    У Харкові знову обстріляли ринок «Барабашово» (фото)

    У Харкові знову обстріляли ринок «Барабашово» (фото)
    фото: Барабашово/Facebook

    Товар підприємців на об'єктах, ушкоджених ударною хвилею, перебуває під охороною співробітників

    Внаслідок обстрілу території торговельного центру «Барабашово» у Харкові, 25 березня сталося займання близько двох десятків торгових об'єктів. Про це повідомляє адміністрація центру.

    «Станом на 13 годину 30 хвилин пожежу зусиллями співробітників торговельного центру та підприємців локалізовано. Ведеться остаточна ліквідація займання», – зазначається у повідомленні.

    В адміністрації торговельного центру зазначили, що локалізувати пожежу в найкоротші терміни вдалося завдяки злагодженим діям співробітників та підприємців, а також ефективній системі пожежогасіння, яка прокладена у рядах, що піддалися обстрілу. Саме тому вдалося уникнути широкого розповсюдження вогню. «Наразі територія оточена. Ведуться роботи з повної ліквідації пожежі. Робота волонтерського хаба, який провадить діяльність на території торговельного центру, не зупинялася. Товар підприємців на об'єктах, ушкоджених ударною хвилею, перебуває під охороною співробітників, щоб уникнути спроб розкрадання», - йдеться у повідомленні.

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    У Харкові знову обстріляли ринок «Барабашово» (фото)
    У Харкові знову обстріляли ринок «Барабашово» (фото)
    У Харкові знову обстріляли ринок «Барабашово» (фото)

    Як раніше повідомлялося, рашисти знищили найбільший ринок Східної Європи: «Барабашово» в Харкові згорів ущент. Як повідомлялося, 17 березня військові РФ вкотре обстріляли Харків. Зрештою спалахнула масштабна пожежа на ринку Барабашово. Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.

    Теги: Харків пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові знову обстріляли ринок «Барабашово» (фото)