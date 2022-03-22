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    Події в Україні

    Діти, які в харківському метро ховаються від обстрілів, заспівали гімн (відео)

    Діти чуттєво заспівали гімн України - Діти, які в харківському метро ховаються від обстрілів, заспівали гімн (відео)
    Діти чуттєво заспівали гімн України
    фото: скріншот із відео

    Жадан із друзями влаштував концерт у харківській підземці

    Сьогодні, 22 березня, відомий український поет, музикант, громадський активіст Сергій Жадан із друзями-поетами та акторами влаштували концерт для харків'ян, які живуть у метрополітені, ховаючись від обстрілів. Про це Жадан повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Таких щирих оплесків ніколи не чув, якщо чесно», - написав він.

    Діти, які вже майже три тижні фактично живуть у підземці, заспівали гімн України.

    Жадан оприлюднив зворушливе відео з харківської підземки.

    Нагадаємо, у Харкові за минулу ніч зафіксовано понад 80 обстрілів.

    Раніше повідомлялося, що у Харкові під час бомбардування одного з житлових кварталів міста загинув 96-річний в’язень фашистських концтаборів — Борис Романченко. Він пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але не пережив «рятувальної операції Росії з денацифікації».

    Також у Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйнована майже тисяча цивільних об’єктів.

    До слова, Комітет літературознавчих наук Польської академії наук висунув українського письменника Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

    Теги: Харків росія окупанти діти війна Україна окупація Сергій Жадан #stoprussia
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    Діти, які в харківському метро ховаються від обстрілів, заспівали гімн (відео)