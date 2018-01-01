Жертвами торнадо у США стали четверо людей

Три випадки загибелі людей зафіксовані у штаті Кентуккі, четверта смерть – у штаті Арканзас

Щонайменше чотири людини загинули від трьох руйнівних торнадо, що обрушилися на південно-східну частину Сполучених Штатів, велика частина інфраструктури постраждала від сильного вітру та повеней. Про це повідомляє телеканал ABC News. «Три торнадо обрушилися вночі на південні штати, крім того повені та інші складні погодні умови



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Наслідки торнадо

Три випадки загибелі людей зафіксовані у штаті Кентуккі, четверта смерть – у штаті Арканзас

Щонайменше чотири людини загинули від трьох руйнівних торнадо, що обрушилися на південно-східну частину Сполучених Штатів, велика частина інфраструктури постраждала від сильного вітру та повеней.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

«Три торнадо обрушилися вночі на південні штати, крім того повені та інші складні погодні умови спричинили хаос в регіоні, що призвело як мінімум до чотирьох летальних випадків», - зазначає телеканал.

Потужний вітер був зареєстрований у штатах Кентуккі, Теннессі і Арканзас. Три випадки загибелі людей зафіксовані у штаті Кентуккі, четверта смерть – у штаті Арканзас.

Відомо, що одна особа загинула прямо в будинку, що був зруйнований потужним вітром. У інших двох випадках люди не змогли вибратися з машин, які змило потоками води. Четвертий інцидент стався через те, що вітер перевернув причеп, який придавив чоловіка. При цьому повідомляється, що швидкість вітру в окремих місцях перевищувала 110 км/год.

Крім того, у штаті Міссурі стихія нанесла значні пошкодження місцевій інфраструктурі. У штаті Кентуккі руйнування будинків змусило близько чотирьох десятків мешканців переселитися в притулок або до готелів.

Очікується, що ближчими днями в регіоні вируватимуть дощі й повені. Причому синоптики прогнозують наступного тижня погіршення погоди в цьому регіоні США.

Раніше у Португалії місцеві пожежні зняли на відео рідкісне явище - об'єднання полум'я лісової пожежі з торнадо.