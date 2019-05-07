Жінка на Рівненщині покусала працівника військкомату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік хотів вручити повістку сину агресивної жінки

51-річна мешканка Рівненської області вкусила 33-річного співробітника військового комісаріату під час вручення повістки її 21-річному синові.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Слідчі Млинівського відділення поліції проводять досудове розслідування за фактом завданих умисного легкого тілесного ушкодження.

Із заявою в поліцію чоловік звернувся щодо притягнення до кримінальної відповідальності жінки, яка вкусила його за палець руки, коли він мав намір вручити повістку для проходження військової строкової служби її синові.

Слідчо-оперативна група встановила, що мати з 21-річним сином в той день йшли по вулиці Івана Франка у Млинові (Рівненська область), коли недалеко від них зупинився легковий автомобіль.

З салону в цивільному одязі вийшов співробітник військкомату і крикнув хлопцеві, щоб той зупинився, однак мати наказала синові бігти. Тоді співробітник військкомату схопив його рукою за рюкзак, а жінка в цей момент вкусила чоловіка за палець.

Після цього вона пояснила поліцейським, що нанесла укус, так як відчула небезпеку. Жінка стверджує, що не знала, що чоловік з військкомату.

У кримінальному провадженні, розпочатому за попередньої кваліфікації ч. 1 ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу, тривають слідчі дії.