Учасники проросійської акції «Безсмертний полк» напали на українців у Португалії



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Представники української громади в Португалії, дізнавшись про акцію, організували акцію-відповідь Фото: Павло Садоха, Facebook

Проросійським організаціям вдалось провести пропагандистську акцію «Безсмертний полк» у Лісабоні

У столиці Португалії Лісабоні учасники проросійської пропагандистської акції «Безсмертний полк» напали на українців, які брали участь в альтернативному мітингу.

Про це повідомив у Facebook голова Союзу українців у Португалії Павло Садоха.

Він зазначив, що попри попередження Спілки українців у Португалії та попри звернення посла України в Португалії до муніципальної ради Лісабону, проросійським організаціям вдалось провести пропагандистську акцію «Безсмертний полк» у Лісабоні.

Садоха пояснив, що представники української громади в Португалії, дізнавшись про акцію, організували акцію-відповідь, з плакатами та гаслами, «які показують справжню роль Сталіна у розв’язуванні Другої Світової війни і численних жертв сталінського терору».

Втім, з боку організаторів відбулася агресія проти українців, наголосив Садоха.

«Були вирвані плакати, вирваний та розбитий телефон однієї українки та після акції був вчинений напад на автомобіль одного активіста української громади, якому на очах його однорічного внука розбили фару в автомобілі і він отримав декілька ударів бейсбольною бітою по тілу», - повідомив він.

Як відомо, у Казахстані вирішили відмовитися від проведення акції «Безсмертний полк».

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін пропонує українцям на 9 Травня вийти на вулиці з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій.

Раніше повідомлялося, що Український інститут національної пам’яті звертається з проханням до українців у День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні доповнити одяг червоним маком – символом пам’яті.