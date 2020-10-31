Жінки і люди з інвалідністю в Мінську проводять масову акцію протесту

Жінки і люди з інвалідністю вийшли на акцію протесту у Мінську

У Білорусі продовжуються протести проти офіційних результатів виборів президента

У суботу вдень у центрі Мінська відбувається акція жінок і осіб з інвалідністю. Загальна кількість учасників акції досягає приблизно 200 людей, повідомляє «Білоруський партизан».

Дві колони – жіночий марш і марш людей з інвалідністю об'єдналися на проспекті Незалежності в районі Червоного костелу. Люди тримають біло-червоно-білі прапори і парасольки. Деякі учасники акції в карнавальних масках. Вірогідно, з нагоди Гелоуїна.



Протестуючі вигукують «Свободу політв'язням!», «Відпускай!», "Ганьба!», «Живе Білорусь!». Водії, які проїжджають повз колону вітають її за допомогою клаксонів. Силовики поки не перешкоджають проведенню акції.



Як повідомлялося, у Білорусі вже третій місяць тривають масові протести незгідних з офіційними підсумками президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Протестувальники вимагають відставки Олександра Лукашенка, який себе називає президентом. Серед ключових вимог – звільнення політв'язнів і проведення нових виборів.