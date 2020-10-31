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    Жінки і люди з інвалідністю в Мінську проводять масову акцію протесту

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    Жінки і люди з інвалідністю вийшли на акцію протесту у Мінську - Жінки і люди з інвалідністю в Мінську проводять масову акцію протесту
    Жінки і люди з інвалідністю вийшли на акцію протесту у Мінську
    Фото: tut.by

    У Білорусі продовжуються протести проти офіційних результатів виборів президента

    У суботу вдень у центрі Мінська відбувається акція жінок і осіб з інвалідністю. Загальна кількість учасників акції досягає приблизно 200 людей, повідомляє «Білоруський партизан».

    Дві колони – жіночий марш і марш людей з інвалідністю об'єдналися на проспекті Незалежності в районі Червоного костелу. Люди тримають біло-червоно-білі прапори і парасольки. Деякі учасники акції в карнавальних масках. Вірогідно, з нагоди Гелоуїна.

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    Жінки і люди з інвалідністю в Мінську проводять масову акцію протесту
    Жінки і люди з інвалідністю в Мінську проводять масову акцію протесту
    Жінки і люди з інвалідністю в Мінську проводять масову акцію протесту
    Жінки і люди з інвалідністю в Мінську проводять масову акцію протесту
    Жінки і люди з інвалідністю в Мінську проводять масову акцію протесту
    Жінки і люди з інвалідністю в Мінську проводять масову акцію протесту
    Фото: NEXTA, tut.by


    Протестуючі вигукують «Свободу політв'язням!», «Відпускай!», "Ганьба!», «Живе Білорусь!». Водії, які проїжджають повз колону вітають її за допомогою клаксонів. Силовики поки не перешкоджають проведенню акції.

    Як повідомлялося, у Білорусі вже третій місяць тривають масові протести незгідних з офіційними підсумками президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Протестувальники вимагають відставки Олександра Лукашенка, який себе називає президентом. Серед ключових вимог – звільнення політв'язнів і проведення нових виборів.

    Нагадаємо, у четвер повідомлялося, що Олександр Лукашенко розпорядився закрити держкордон Білорусі. Свої дії він мотивував «кинутим викликом»

    Раніше 29 жовтня Лукашенко змінив міністра внутрішніх справ Білорусі. Вже колишній міністр внутрішніх справ Юрій Караєв призначений помічником президента Білорусі в Гродненській області.
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