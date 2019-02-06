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    Житель Нової Зеландії знайшов на кухні невідомих науці істот

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    Новозеландський ентомологічний загін припустив, що це можуть бути лапки метелика - Житель Нової Зеландії знайшов на кухні невідомих науці істот
    Новозеландський ентомологічний загін припустив, що це можуть бути лапки метелика

    В університеті Окленда не повірили у справжність відео

    Чоловік на ім'я Тім з міста Окленд, Нова Зеландія, виявив на кухні невідомих істот. Про це повідомляє Daily Mail.

    Житель Нової Зеландії виявив на кухні у матері невідомих тварин. Він сам не зміг впізнати знахідку, тому зняв їх на відео, і опублікував на своїй сторінці в Facebook.

    Користувачі мережі також не змогли ідентифікувати істот. Одні написали, що це схоже на половину мишеняти, інші - на маленького кажана. Один з користувачів написав, що вважатиме це монтажем, аргументуючи таке рішення тим, що тільки так він зможе заснути.

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    Житель Нової Зеландії знайшов на кухні невідомих науці істот
    Житель Нової Зеландії знайшов на кухні невідомих науці істот
    Житель Нової Зеландії знайшов на кухні невідомих науці істот
    Житель Нової Зеландії знайшов на кухні невідомих науці істот

    Не допомогли користувачам і вчені. Новозеландський ентомологічний загін припустив, що це можуть бути лапки метелика. Якщо кіт недавно його з'їв, залишивши лапки, то вони могли ворушитися.

    Незалежний експерт з комахою висунув теорію, що це новий вид довгохвостих черв'яків. В університеті Окленда взагалі не повірили у справжність відео.

    Нова Зеландія Facebook чоловік
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