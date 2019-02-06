Житель Нової Зеландії знайшов на кухні невідомих науці істот



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Новозеландський ентомологічний загін припустив, що це можуть бути лапки метелика

В університеті Окленда не повірили у справжність відео

Чоловік на ім'я Тім з міста Окленд, Нова Зеландія, виявив на кухні невідомих істот. Про це повідомляє Daily Mail.

Житель Нової Зеландії виявив на кухні у матері невідомих тварин. Він сам не зміг впізнати знахідку, тому зняв їх на відео, і опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Користувачі мережі також не змогли ідентифікувати істот. Одні написали, що це схоже на половину мишеняти, інші - на маленького кажана. Один з користувачів написав, що вважатиме це монтажем, аргументуючи таке рішення тим, що тільки так він зможе заснути.

Не допомогли користувачам і вчені. Новозеландський ентомологічний загін припустив, що це можуть бути лапки метелика. Якщо кіт недавно його з'їв, залишивши лапки, то вони могли ворушитися.

Незалежний експерт з комахою висунув теорію, що це новий вид довгохвостих черв'яків. В університеті Окленда взагалі не повірили у справжність відео.