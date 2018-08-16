  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В ЄС проходить голосування за скасування літнього часу

    • Розсилка
    В ЄС проходить голосування за скасування літнього часу

    Переходити на літній придумали майже 40 років тому в цілях ймовірної економії електроенергії

    У громадян Європи є ще доба для того, щоб висловити свою думку з приводу доцільності переходу з зимового на літній час.

    Онлайн опитування було організоване Єврокомісією 5 липня і завершується ввечері четверга, 16 серпня.

    На підтримку або проти переведення годинників двічі на рік висловилися вже більше мільйона громадян ЄС, з них понад 500 тисяч в перші 3 дні, що навіть призвело до обвалу сайту.

    Втім, якщо буде вирішуватися доля практики, яка діє на всій території ЄС з 1996 року (в деяких країнах і довше, в Німеччині, наприклад, з 1980 року), то думка громадян не стане єдиним чинником, що впливає на прийняття рішення. Після того, як буде подано пропозицію, вона має бути спочатку затверджена національними парламентами країн співдружності, а потім Європарламентом.

    Основним є зимовий час. Переходити на літній придумали майже 40 років тому в цілях ймовірної економії електроенергії. Проте з часом науковці все частіше стали говорити про те, що зрушення біологічного годинника негативно позначається на здоров'ї та психіці деяких людей.

    Читайте також
    ЄС Європа поясний час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ