В ЄС проходить голосування за скасування літнього часу



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Переходити на літній придумали майже 40 років тому в цілях ймовірної економії електроенергії

У громадян Європи є ще доба для того, щоб висловити свою думку з приводу доцільності переходу з зимового на літній час.

Онлайн опитування було організоване Єврокомісією 5 липня і завершується ввечері четверга, 16 серпня.

На підтримку або проти переведення годинників двічі на рік висловилися вже більше мільйона громадян ЄС, з них понад 500 тисяч в перші 3 дні, що навіть призвело до обвалу сайту.

Втім, якщо буде вирішуватися доля практики, яка діє на всій території ЄС з 1996 року (в деяких країнах і довше, в Німеччині, наприклад, з 1980 року), то думка громадян не стане єдиним чинником, що впливає на прийняття рішення. Після того, як буде подано пропозицію, вона має бути спочатку затверджена національними парламентами країн співдружності, а потім Європарламентом.

Основним є зимовий час. Переходити на літній придумали майже 40 років тому в цілях ймовірної економії електроенергії. Проте з часом науковці все частіше стали говорити про те, що зрушення біологічного годинника негативно позначається на здоров'ї та психіці деяких людей.