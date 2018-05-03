Жителі Сектору Гази обурені через невиплати зарплат

Проблеми із зарплатами спричинені протиріччями між угрупованнями ХАМАС і ФАТХ

Службовці Палестинської національної автономії в Секторі Гази висловлюють своє незадоволення рішенням Рамалли скоротити заробітну платню на 20%, а також неспроможністю отримали зарплату за попередній місяць. Жертвами такого кроку стали до 38 тисяч осіб. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. При цьому заробітна платня службовцям на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сектор Гази

Проблеми із зарплатами спричинені протиріччями між угрупованнями ХАМАС і ФАТХ

Службовці Палестинської національної автономії в Секторі Гази висловлюють своє незадоволення рішенням Рамалли скоротити заробітну платню на 20%, а також неспроможністю отримали зарплату за попередній місяць. Жертвами такого кроку стали до 38 тисяч осіб. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому заробітна платня службовцям на Палестинської автономії на Західному березі річки Йордан виплачується в повному обсязі без змін. Службовці на території Сектору Гази пов’язують скорочення протиріччями між рухам ХАМАС і ФАТХ, не зважаючи на домовленість 2017 року про примирення. До цього в квітні 2017 року Рамалла прийняла рішення про скорочення зарплат на 30% і зменшення їх кількості на 20%. Зменшення заробітної платні зменшить надходження від оподаткування, які отримує ХАМАС, котрий із даних зборів фінансує власну систему службовців.

Більше 50% із 2 млн. жителів Сектору Гази залежать від міжнародної гуманітарної допомоги. 43,6% робочої сили безробітні, що є найбільшим рівнем безробіття у світі.