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    Жителям Північної Кореї загрожує масштабний голод – ООН

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    ООН надасть гуманітарну допомогу КНДР - Жителям Північної Кореї загрожує масштабний голод – ООН
    ООН надасть гуманітарну допомогу КНДР

    Багато сімей у КНДР - в деяких районах 43% населення - страждають від хронічного недоїдання

    Близько 40% населення Північної Кореї загрожує голод через нестачу приблизно 1,4 мільйона тонн продуктів харчування.

    Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на доповідь Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) і Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН.

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    За словами голови ВПП Ерве Верхозеля, до наступного врожаю 25-мільйонному населенню КНДР буде бракувати майже півтора мільйона тонн продуктів.

    Головними причинами поганого врожаю в країні названі посуха, сильна спека і повені.

    «Багато сімей - в деяких районах 43 відсотки населення - страждають від хронічного недоїдання, тому кожна п'ята дитина відстає в розвитку. Державний пайок був зменшений з 380 до 300 грамів на день», - зазначається у виданні.

    Наразі у Всесвітній продовольчій програмі ООН готуються до надання гуманітарної допомоги для 770,5 тисячі жінок і дітей в околицях столиці Північної Кореї Пхеньяна.

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