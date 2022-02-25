Житомир збудував опорні пункти, на летовище не зможуть сісти російські літаки - Сухомлин

У Житомирі громадський транспорт безкоштовно перевозить мешканців, працюють два дитячих садочки

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів, як місто пережило атаку російських окупантів і як надалі оборонятиметься. За його словами, вранці 24 лютого ворог завдав кілька ударів по Житомирські області, зокрема, дісталося військовому аеродрому. Внаслідок обстрілів є людські жертви.

«Зранку 24 лютого ми збудували укріплення навколо Житомира. Також додатково зводимо опорні пункти у стратегічних напрямках. Після того, як з’явилася інформація про літаки Іл (літаки країна-агресора – «Главком»), було перекрито житомирський аеропорт і змонтовано блоки на злітно-посадковій смузі. Усі дії координуємо з військовими», – повідомив мер у коментарі програми «Право на владу», повідомляє «Главком».

Крім цього, Сухомлин зазначив, що 24 лютого депутати Житомирської міської ради виділили з бюджету 100 млн грн. Кошти спрямують на потреби територіальної оборони і закупівлю продуктів харчування та медикаментів для населення.

Мер додав, що в Житомирі громадський транспорт безкоштовно перевозить мешканців, працюють два дитячих садочки,

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про піднесений бойовий дух містян на фоні нападу Росії на Україну.

Як повідомляв «Главком», міністр оборони Олексій Резніков звернувся до громадян України щодо ситуації з відбиттям російського нападу на Україну. Про це йдеться на сторінці міністра у Facebook.

«Шановні співгромадяни! Понад 16 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Збройні Сили, гвардійці, прикордонники, рятувальники, бійці інших силових структур героїчно тримають оборону. До спротиву поступово долучається весь народ. Тисячі громадян вже стали до лав Сил територіальної оборони.

Важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці. Непроста ситуація на півдні країни. Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон.

Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі – повітряний десант. Але наша армія готова його зустріти. Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, яку отримали від партнерів. Її буде ще більше.

Світ починає вводити санкції. У Росії почалися антивоєнні виступи. Вже завтра росіяни дізнаються ціну путінського безумства. Ми на своїй землі і не відступимо. І обов’язково переможемо! Слава Україні!» – написав Резніков.

Нагадаємо, Польща у захваті від стійкості українських військових – Кулеба.

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