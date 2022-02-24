США мають намір поставляти нові партії озброєнь Україні – Блінкен

Блінкен і Кулеба обмінялися оцінками щодо ситуації з безпекою на тлі вторгнення російських військ в Україну

Сполучені штати Америки розглядають можливість постачання нових партій озброєнь в Україну. Відповідну інформацію повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, постачання нових партій озброєнь. Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили ситуацію з безпекою на тлі вторгнення Росії, повідомляє пресслужба МЗС.

«Держсекретар Блінкен також підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість постачання нового захисного озброєння для посилення оборонних можливостей України», – йдеться в релізі відомства.

Відзначається, що в ході бесіди Блінкен і Кулеба обмінялися оцінками щодо ситуації з безпекою на тлі вторгнення російських військ в Україну. Держсекретар високо оцінив дії українських військових щодо відбиття агресії Росії та захисту суверенітету країни.

Нагадаємо, президент США Джо Байден ввечері 24 лютого оголосив про нові санкції проти Росії, її найбільших банків та секторів економіки у відповідь на вторгнення в Україну.

Також сьогодні прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку. До слова, чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.