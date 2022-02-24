Польща у захваті від стійкості українських військових – Кулеба

Наші військові дають гідну відсіч окупантам

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що політичне і військове керівництво Польщі захоплюється діями і стійкістю Сил оборони України. Керівник МЗС зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою та головою ОБСЄ Збігневом Рау.

«Про це мені щойно на засіданні польського аналогу нашого РНБО сказав і президент Дуда, і командування польської армії. По дорозі до України я взяв участь у їхньому закритому засіданні на запрошення польського колеги і друга Збіґнєва Рау. Ми обговорили конкретні подальші дії, щоб Україна могла продовжувати боротьбу», – написав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні Польща виділила Україні $1 млрд термінової допомоги. Ці гроші дозволять збільшити міжнародні резерви України.

Також Рада ЄС узгодила додаткові санкції проти РФ.

Тим часом США не поспішають відключати Росію від SWIFT, яка розв’язала війну проти України .

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