Чоловіків призовного віку не пускатимуть за кордон – митниця

В Україні почалася загальна мобілізація

Чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть за межі держави. Про це повідомив начальник Львівської митниці.

Українців просять не панікувати і не пробувати самовільно перетинати кордон.

Нагадаємо, в Україні відсьогодні діє воєнний стан.

Воєнний стан – особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози національній безпеці, територіальній цілісності, військової агресії.

На період дії воєнного стану органи державної та місцевої влади, військові командування отримують додаткові повноваження з метою якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Водночас можуть обмежуватися багато прав і свободи громадян.

У Законі про правовий режим воєнного стану прописані можливі обмеження для громадян України під час дії воєнного стану. Серед них – заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.