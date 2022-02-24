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    Події в Україні

    Чоловіків призовного віку не пускатимуть за кордон – митниця

    Воєнний стан передбачає особливі дії - Чоловіків призовного віку не пускатимуть за кордон – митниця
    Воєнний стан передбачає особливі дії
    фото з відкритих джерел

    В Україні почалася загальна мобілізація

    Чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть за межі держави. Про це повідомив начальник Львівської митниці.

    Українців просять не панікувати і не пробувати самовільно перетинати кордон.

    Нагадаємо, в Україні відсьогодні діє воєнний стан.

    Воєнний стан – особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози національній безпеці, територіальній цілісності, військової агресії.

    На період дії воєнного стану органи державної та місцевої влади, військові командування отримують додаткові повноваження з метою якнайшвидшої стабілізації ситуації.

    Водночас можуть обмежуватися багато прав і свободи громадян.

    У Законі про правовий режим воєнного стану прописані можливі обмеження для громадян України під час дії воєнного стану. Серед них – заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

    Теги: митниця мобілізація Facebook кордон
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    Чоловіків призовного віку не пускатимуть за кордон – митниця