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    Молдова закриває повітряний простір на тлі російської агресії

    Молдова готова прийняти біженців з України - Молдова закриває повітряний простір на тлі російської агресії
    Молдова готова прийняти біженців з України
    фото скріншот відео

    Кишинів запроваджує надзвичайний стан і готовий прийняти десятки тисяч людей

    Після запровадження надзвичайного стану Молдова оголосила, що закриває свій повітряний простір через війну в сусідній Україні. Про це заявила президент країни Мая Санду.

    «Ми будемо допомагати людям, які потребують нашої допомоги та підтримки», – сказала Санду 24 лютого.

    Це сталося невдовзі після того, як президент заявила, що Кишинів запроваджує надзвичайний стан і готовий прийняти десятки тисяч людей, які прибули з сусідньої України після нападу Росії.

    Вона додала, що скликала засідання Комітету з надзвичайних ситуацій, щоб ухвалити рішення про заходи для подолання гуманітарного аспекту кризи. Десятки транспортних засобів стояли в черзі на кордоні між Україною та Молдовою, повідомляють сайти молдовських ЗМІ.

    Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого стало відомо, що Молдова і Литва запроваджують надзвичайних стан. Зокрема, президент Молдови Майя Санду повідомила, що Вища Рада безпеки країни вирішила ввести у країні режим надзвичайного стану через напад Росії на Україну. Литва також готується оголосити надзвичайний стан. Про це повідомила литовський прем’єр Інгріда Шимоніте.

    Теги: ЗМІ Молдова напад надзвичайний стан Литва Майя Санду
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    Молдова закриває повітряний простір на тлі російської агресії