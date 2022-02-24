Молдова закриває повітряний простір на тлі російської агресії

Кишинів запроваджує надзвичайний стан і готовий прийняти десятки тисяч людей

Після запровадження надзвичайного стану Молдова оголосила, що закриває свій повітряний простір через війну в сусідній Україні. Про це заявила президент країни Мая Санду.

«Ми будемо допомагати людям, які потребують нашої допомоги та підтримки», – сказала Санду 24 лютого.

Це сталося невдовзі після того, як президент заявила, що Кишинів запроваджує надзвичайний стан і готовий прийняти десятки тисяч людей, які прибули з сусідньої України після нападу Росії.

Вона додала, що скликала засідання Комітету з надзвичайних ситуацій, щоб ухвалити рішення про заходи для подолання гуманітарного аспекту кризи. Десятки транспортних засобів стояли в черзі на кордоні між Україною та Молдовою, повідомляють сайти молдовських ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого стало відомо, що Молдова і Литва запроваджують надзвичайних стан. Зокрема, президент Молдови Майя Санду повідомила, що Вища Рада безпеки країни вирішила ввести у країні режим надзвичайного стану через напад Росії на Україну. Литва також готується оголосити надзвичайний стан. Про це повідомила литовський прем’єр Інгріда Шимоніте.