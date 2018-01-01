Житомирські правоохоронці викрили мережу гральних закладів

Правоохоронці викрили мережу гральних закладів, що діяли у семи містах

Прокуратура у семи містах Житомирщини припинила діяльність мережі гральних закладів, які діяли під видом розповсюдження лотерей. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. «Нелегальні гральні заклади діяли під видом розповсюдження лотерей у містах Бердичеві, Коростені, Коростишеві, Малині, Новоград-Волинському, Олевську



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Правоохоронці викрили мережу гральних закладів, що діяли у семи містах

Прокуратура у семи містах Житомирщини припинила діяльність мережі гральних закладів, які діяли під видом розповсюдження лотерей.

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

«Нелегальні гральні заклади діяли під видом розповсюдження лотерей у містах Бердичеві, Коростені, Коростишеві, Малині, Новоград-Волинському, Олевську та Чуднові», – поінформували у відомстві.

За даними прокуратури, проведено низку санкціонованих обшуків, за результатами яких припинено діяльність 7 гральних закладів та вилучено понад 80 одиниць комп’ютерної техніки, 50 моніторів, флеш-накопичувачів та іншу оргтехніку, а також грошові кошти, одержані від незаконного бізнесу.

Слідчим суддею на вилучене обладнання накладено арешт.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення інших осіб, причетних до організації протиправної діяльності гральних закладів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.