Жорстке приземлення аварійного літака в «Шереметьєво»: відео із салону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На борту літака знаходилися 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Внаслідок пожежі 41 людина загинула

Під час приземлення пасажирам із ілюмінаторів було видно вогонь, який охопив літак зовні

Один з пасажирів літака Sukhoi Superjet 100, який загорівся в московському аеропорту «Шереметьєво», зняв на відео, що відбувалося під час аварійної посадки.

Як видно на відео, під час приземлення пасажири із ілюмінаторів бачили вогонь, який охопив літак зовні. Лайнер при жорсткій посадці сильно трясло.

Нагадаємо, у неділю, 5 травня, літак SSJ100, що належить «Аерофлоту», здійснив аварійну посадку в «Шереметьєво» через деякий час після вильоту з Москви до Мурманська. Дозвіл на повернення в аеропорт вильоту командир екіпажу запросив через технічну несправність.

Під час посадки у лайнера зламалися стійки шасі і загорілися двигуни. Вогонь перекинувся на фюзеляж.

На борту літака знаходилися 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Внаслідок пожежі 41 людина загинула.

За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США.

Слідство розглядає різні версії події. Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.

Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

На місці аварійної посадки літака Sukhoi Superjet 100 виявлені два бортові самописці.