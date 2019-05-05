Аварія літака в Москві: Слідком РФ підтвердив загибель 11 дорослих та двох дітей



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Незабаром слідчі приступлять до опитувань потерпілих, очевидців, співробітників аеропорту та авіакомпанії-перевізника

Слідство розглядає різні версії аварії

В результаті жорсткої посадки літака Superjet-100 в московському аеропорту «Шереметьєво» загинули 13 людей, в тому числі двоє дітей.

Про це «Інтерфаксу» повідомила офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.

«На даний момент слідство має дані про 13 загиблих, серед яких двоє дітей», - сказала Петренко.

Вона зазначила, що слідство розглядає різні версії події. «Однозначні висновки про причини і обставини авіаподії будуть зроблені після всебічного вивчення отриманих даних», - додала представниця Слідкому.

Видео с камер Шереметьево: "Суперджет" на большой скорости ударяется о полосу, подскакивает, после чего бьётся ещё раз и загорается. pic.twitter.com/zAncjmzBg5 — baza (@bazabazon) 5 мая 2019 г.

За її словами, розслідування кримінальної справи про аварійну посадку пасажирського літака прийнято до провадження Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ відомства.

Пожар на борту SSJ 100 . pic.twitter.com/307NxPihTn — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) 5 мая 2019 г.

«Незабаром слідчі приступлять до опитувань потерпілих, очевидців, співробітників аеропорту та авіакомпанії-перевізника, а також інших осіб, відповідальних за експлуатацію повітряного судна. Буде вивчена необхідна технічна документація», - резюмувала Петренко.

Кілька годин тому ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що внаслідок пожежі літака авіакомпанії «Аерофлот», який здійснив аварійну посадку в аеропорту «Шереметьєво», загинули 13 людей.

Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

На борту літака перебували 73 пасажири.

Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.

Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.