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    Аварія літака в Москві: Слідком РФ підтвердив загибель 11 дорослих та двох дітей

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    <p>Незабаром слідчі приступлять до опитувань потерпілих, очевидців, співробітників аеропорту та авіакомпанії-перевізника</p> - Аварія літака в Москві: Слідком РФ підтвердив загибель 11 дорослих та двох дітей

    Незабаром слідчі приступлять до опитувань потерпілих, очевидців, співробітників аеропорту та авіакомпанії-перевізника

    Слідство розглядає різні версії аварії

    В результаті жорсткої посадки літака Superjet-100 в московському аеропорту «Шереметьєво» загинули 13 людей, в тому числі двоє дітей.

    Про це «Інтерфаксу» повідомила офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.

    «На даний момент слідство має дані про 13 загиблих, серед яких двоє дітей», - сказала Петренко.

    Вона зазначила, що слідство розглядає різні версії події. «Однозначні висновки про причини і обставини авіаподії будуть зроблені після всебічного вивчення отриманих даних», - додала представниця Слідкому.

    За її словами, розслідування кримінальної справи про аварійну посадку пасажирського літака прийнято до провадження Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ відомства.

    «Незабаром слідчі приступлять до опитувань потерпілих, очевидців, співробітників аеропорту та авіакомпанії-перевізника, а також інших осіб, відповідальних за експлуатацію повітряного судна. Буде вивчена необхідна технічна документація», - резюмувала Петренко.

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    Аварія літака в Москві: Слідком РФ підтвердив загибель 11 дорослих та двох дітей
    Аварія літака в Москві: Слідком РФ підтвердив загибель 11 дорослих та двох дітей
    Аварія літака в Москві: Слідком РФ підтвердив загибель 11 дорослих та двох дітей
    Аварія літака в Москві: Слідком РФ підтвердив загибель 11 дорослих та двох дітей
    Аварія літака в Москві: Слідком РФ підтвердив загибель 11 дорослих та двох дітей
    Аварія літака в Москві: Слідком РФ підтвердив загибель 11 дорослих та двох дітей

    Кілька годин тому ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що внаслідок пожежі літака авіакомпанії «Аерофлот», який здійснив аварійну посадку в аеропорту «Шереметьєво», загинули 13 людей.

    Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

    Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

    На борту літака перебували 73 пасажири.

    Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.

    Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.

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