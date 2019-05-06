Виявлені два бортові самописці літака, який згорів в «Шереметьєво»



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Внаслідок пожежі на літаку в московському аеропорту «Шереметьєво» загинула 41 людина

Ще дві «чорні скриньки» технічні служби, які працюють на місці катастрофи в московському аеропорту, виявити поки не можуть

На місці аварійної посадки літака Sukhoi Superjet 100, який загорівся при аварійній посадці в московському аеропорту «Шереметьєво», виявлені два бортові самописці.

Про це повідомляє російське РБК з посиланням на джерела в МНС РФ.

Ще дві «чорні скриньки» технічні служби, які працюють на місці катастрофи, виявити поки не можуть. Пристрої були встановлені в хвостовій частині лайнера, яка сильно постраждала від вогню і жорсткої посадки.

Нагадаємо, у неділю, 5 травня, літак SSJ100, що належить «Аерофлоту», здійснив аварійну посадку в «Шереметьєво» через деякий час після вильоту з Москви до Мурманська. Дозвіл на повернення в аеропорт вильоту командир екіпажу запросив через технічну несправність.

Під час посадки у лайнера зламалися стійки шасі і загорілися двигуни. Вогонь перекинувся на фюзеляж.

На борту літака знаходилися 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Внаслідок пожежі 41 людина загинула.

За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США.

Слідство розглядає різні версії події.

Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.

Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.