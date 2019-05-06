РосЗМІ: в авіакатастрофі Superjet загинув громадянин США
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Американець начебто летів рейсом з Лос-Анджелеса зі стикуванням в Москві
Громадянин США, згідно з попередніми даними, загинув в авіакатастрофі SSJ-100 в аеропорту «Шереметьєво».
«Згідно з польотним списком, на борту аварійного Superjet знаходився американець Джеремі Хінтон Брукс, який летів рейсом з Лос-Анджелеса зі стикуванням в Москві», - розповіло «Интерфаксу» поінформоване джерело.
«У списках виживших цієї людини немає», - зазначив співрозмовник агентства.
Натомість видання не має в своєму розпорядженні офіційного підтвердження цієї інформації.
Як відомо, із 78 осіб, які перебували на борту літака Superjet-100, який здійснив аварійну посадку у московському аеропорту «Шереметьєво», загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу.
Слідство розглядає різні версії події.
Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.
Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.
За інформацією ЗМІ, загоряння на борту літака сталося під час того, як задня стійка шасі зруйнувалася від удару об землю.
На борту літака перебували 73 пасажири.
Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.
Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.