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    У світі

    РосЗМІ: в авіакатастрофі Superjet загинув громадянин США

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    Жертвами авікатастрофи стала щонайменше 41 людина - РосЗМІ: в авіакатастрофі Superjet загинув громадянин США
    Жертвами авікатастрофи стала щонайменше 41 людина

    Американець начебто летів рейсом з Лос-Анджелеса зі стикуванням в Москві

    Громадянин США, згідно з попередніми даними, загинув в авіакатастрофі SSJ-100 в аеропорту «Шереметьєво».

    «Згідно з польотним списком, на борту аварійного Superjet знаходився американець Джеремі Хінтон Брукс, який летів рейсом з Лос-Анджелеса зі стикуванням в Москві», - розповіло «Интерфаксу» поінформоване джерело.

    «У списках виживших цієї людини немає», - зазначив співрозмовник агентства.

    Натомість видання не має в своєму розпорядженні офіційного підтвердження цієї інформації.

    Як відомо, із 78 осіб, які перебували на борту літака Superjet-100, який здійснив аварійну посадку у московському аеропорту «Шереметьєво», загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу.

    Слідство розглядає різні версії події. 

    Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

    Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

    За інформацією ЗМІ, загоряння на борту літака сталося під час того, як задня стійка шасі зруйнувалася від удару об землю.

    На борту літака перебували 73 пасажири.

    Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.

    Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.

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