У «маминого прокурора» Стороженка знайшли «безкоштовний» автопарк і нерухомість, що в 2,5 рази перевищує його дохід



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокурор Сергій Стороженко працює у відділі Генеральної прокуратури, що наглядає за співробітниками Державної фіскальної служби

«Мамин прокурор» Сергій Стороженко «безкоштовно» отримав Lexus і Porsche і купив нерухомість за 1,7 млн грн

Прокурор Сергій Стороженко, який фігурував в розслідуванні «Схем» про недостовірний декларування, зберіг посаду і придбав нерухомість, вартість якої в кілька разів перевищує його річний дохід. Про це повідомляє «Комсомольская правда в Украине».

Нагадаємо, в 2016 році «Схеми» з'ясували, що чиновник постійно проживає в котеджі площею 300 кв метрів у мікрорайоні Бортничі під Києвом і водить Toyota Camry. І будинок, і авто офіційно належать його матері. При цьому тоді він не вніс до декларації право користування цим майном, що суперечить антикорупційному законодавству. «Комсомолка» перевірила декларації чиновника за останні три роки і з'ясувала: після виходу розслідування Стороженко все ж задекларував майно матері, а разом з ним і інше майно, що не пояснивши при цьому походження витрачених на нього коштів.

Так, згідно з декларацією, у 2018 році чиновник ГПУ купив нежитлові приміщення в Києві площею 153,9 кв м і вартістю 1,7 млн грн. За останні три роки офіційний дохід сім'ї Стороженко виріс з 325 до 642 тис. грн. Сума на банківських рахунках незначно скорочувалася - з $200 тис. s $21 тис. у 2016 році до $170 тис. і $19,5 тис. у 2018 році. «Але і це не покрило б такі витрати навіть частково. Виходить, на покупку нерухомості в 2018 році прокурор витратив в 2,5 рази більше річного доходу своєї сім'ї. Декларації не проливають світло на походження 1,7 млнгрн на покупку нерухомості: немає ніяких відомостей про продаж частини майна або позику», - йдеться у матеріалі.

Крім того, згідно з деклараціями, у 2017 і 2018 роках треті особи передали Сергію Стороженко і його дружині в «безоплатне користування» два елітних автомобіля - Lexus RX 350 (2009 г.в) і Porsche Cayenne (2007 г.в). Автори матеріалу допускають, що транспортні засоби могли бути оформлені на третіх осіб фіктивно - щоб уникнути питань про походження коштів.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор Руслан Рябошапка заявляв про прийдешнє перезавантаження відомства і очищенні від корупції. Законопроєкт про реформування ГПУ вже схвалений профільним комітетом ВРУ і рекомендований до прийняття в цілому. «Рябошапка назвав дедлайн: зразком для всієї правоохоронної системи прокуратура повинна стати в 2020 році. Для цього новому керівництву доведеться не тільки змінити структуру і назву ГПУ (в Офіс генпрокурора), але провести переатестацію всіх співробітників і вирішити, чи відповідають кваліфікаційним вимогам ті з них, хто був помічений у недостовірний декларування», - пише видання.