Зірку російського кіно госпіталізували з інфарктом

Джигарханян був госпіталізований в столичну лікарню з інфарктом

Російського актора Армена Джигарханяна доставили в одну з московських лікарень з інфарктом. Він перебуває у комі. Про це повідомляє російське федеральне інформаційне агентство ТАСС з посиланням на джерела у медичних колах. «Армен Борисович терміново був госпіталізований в столичну лікарню з інфарктом. Він перебуває в комі і



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Джигарханян перебуває в комі

Джигарханян був госпіталізований в столичну лікарню з інфарктом

Російського актора Армена Джигарханяна доставили в одну з московських лікарень з інфарктом. Він перебуває у комі.

Про це повідомляє російське федеральне інформаційне агентство ТАСС з посиланням на джерела у медичних колах.

«Армен Борисович терміново був госпіталізований в столичну лікарню з інфарктом. Він перебуває в комі і підключений до апарату штучної вентиляції легенів», — повідомив співрозмовник агентства.

Водночас друг актора Артур Согомонян повідомив «РИА Новости», що Джигарханян «почуває себе не дуже добре, але нічого критичного». Актор, за його словами, проходить в лікарні «обстеження і профілактику».

Армену Джигарханяну 82 роки. З 1996 року він керує власним театром «Московський драматичний театр Армена Джигарханяна». Він знявся у понад 20 фільмах та кількох серіалах. Останній фільм за його участі вийшов у 2014 році. Під час початку конфлікту України з Росією Джигарханян підтримав позицію Києва та заявив, що не захищатиме політику Путіна.

Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що Армена Джигарханяна шпиталізували в стані середньої тяжкості.