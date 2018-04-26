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    Зірку російського кіно госпіталізували з інфарктом

    Джигарханян був госпіталізований в столичну лікарню з інфарктом
    Російського актора Армена Джигарханяна доставили в одну з московських лікарень з інфарктом. Він перебуває у комі. Про це повідомляє російське федеральне інформаційне агентство ТАСС з посиланням на джерела у медичних колах. «Армен Борисович терміново був госпіталізований в столичну лікарню з інфарктом. Він перебуває в комі і
    • 26 Квiтня, 21:29
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    Джигарханян перебуває в комі
    Джигарханян перебуває в комі

    Джигарханян був госпіталізований в столичну лікарню з інфарктом

    Російського актора Армена Джигарханяна доставили в одну з московських лікарень з інфарктом. Він перебуває у комі.

    Про це повідомляє російське федеральне інформаційне агентство ТАСС з посиланням на джерела у медичних колах.

    «Армен Борисович терміново був госпіталізований в столичну лікарню з інфарктом. Він перебуває в комі і підключений до апарату штучної вентиляції легенів», — повідомив співрозмовник агентства.

    Водночас друг актора Артур Согомонян повідомив «РИА Новости», що Джигарханян «почуває себе не дуже добре, але нічого критичного». Актор, за його словами, проходить в лікарні «обстеження і профілактику».

    Армену Джигарханяну 82 роки.  З 1996 року він керує власним театром «Московський драматичний театр Армена Джигарханяна». Він знявся у понад 20 фільмах та кількох серіалах.  Останній фільм за його участі вийшов у 2014 році. Під час початку конфлікту України з Росією Джигарханян підтримав позицію Києва та заявив, що не захищатиме політику Путіна.

    Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що Армена Джигарханяна шпиталізували в стані середньої тяжкості.

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