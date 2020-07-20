  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зливи у Хмельницькому затопили ринок і вулиці міста

    • Розсилка
    <span>Чергова літня злива знову затопила Хмельницький</span> - Зливи у Хмельницькому затопили ринок і вулиці міста
    Чергова літня злива знову затопила Хмельницький

    Зливова каналізація не встигала справлятись із потоками, подекуди рівень води сягав вище колін

    У Хмельницькому зливи затопили вулиці та ринок, рятувальники відкачували воду із затоплених ділянок міста. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

    «Увечері 19 липня надійшло повідомлення про те, що в результаті зливового дощу сталося підтоплення проїжджої частини і прилеглих прибудинкових територій у провулку Степана Бандери», - йдеться в повідомленні.

    Рятувальники за допомогою мотопомпи відкачували воду з підтоплених ділянок. Також в місті затопило місцевий ринок. Автомобілі пересувалися вулицями вплав.


    Увага, на деяких відео присутня ненормативна лексика!

    Нагадаємо, що рятувальники попередили про паводки. В ДСНС розповіли, які річки вийдуть з берегів.

    ДСНС ринок рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ