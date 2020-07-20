Зливи у Хмельницькому затопили ринок і вулиці міста



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Чергова літня злива знову затопила Хмельницький

Зливова каналізація не встигала справлятись із потоками, подекуди рівень води сягав вище колін

У Хмельницькому зливи затопили вулиці та ринок, рятувальники відкачували воду із затоплених ділянок міста. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

«Увечері 19 липня надійшло повідомлення про те, що в результаті зливового дощу сталося підтоплення проїжджої частини і прилеглих прибудинкових територій у провулку Степана Бандери», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники за допомогою мотопомпи відкачували воду з підтоплених ділянок. Також в місті затопило місцевий ринок. Автомобілі пересувалися вулицями вплав.





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Нагадаємо, що рятувальники попередили про паводки. В ДСНС розповіли, які річки вийдуть з берегів.