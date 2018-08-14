ЗМІ дізналися подробиці поставок снайперських гвинтівок з Канади в Україну



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За словами власника фірми PGW Defence Technologies, вартість контракту складе 770 млн доларів

Канадська фірма PGW Defence Technologies буде поставляти Україні снайперські гвинтівки.

Про це повідомила газета Ottawa Citizen.

Видання посилається на власника фірми, зареєстрованої в канадському Вінніпезі (провінція Манітоба), Росса Спаграда, який заявив про це одному українському телеканалу. За його словами, вартість контракту складе 770 млн доларів і передбачає поставки міноборони України снайперських гвинтівок LRT-3.

У МЗС Канади відмовилися дати газеті будь-яку інформацію щодо цієї угоди, заявивши, що повинні «захищати комерційні інтереси фірми». Однак в офісі члена опозиційної Консервативної партії Канади з питань оборони Джеймса Безана відзначили, що МЗС Канади схвалило цю угоду на минулому тижні, уточнює Ottawa Citizen.

У травні поточного року Безан від імені Консервативної партії закликав правлячу Ліберальну партію почати поставляти летальне озброєння Україні.

Восени 2017 року прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі в Торонто з українським президентом Петром Порошенко не виключив поставок Києву летальної зброї.

Раніше повідомлялося, що депутат від опозиційної Консервативної партії Канади Джеймс Безан підтвердив, що між Канадою та Україною існує укладений контракт на поставку снайперських гвинтівок.

Джерело: УНН