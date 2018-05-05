ЗМІ: Екс-директора військового полігону у Росії обвинуватили у продажу Україні двигунів від ракет

У Росії фігурантом гучного скандалу став колишній керівник одного з найбільших полігонів країни

Відносно колишнього гендиректора одного з найбільших полігонів в Росії Олега Проніна, якого звинувачують в шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК РФ) і розкраданні зброї (ч. 4 ст. 226 КК РФ), 28 травня відбудеться суд. Про це пише російська газета «Коммерсант». Справу Проніна розгляне Воскресенський міський суд Підмосков'я. Згідно з версією



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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Утилізовані ракети

У Росії фігурантом гучного скандалу став колишній керівник одного з найбільших полігонів країни

Відносно колишнього гендиректора одного з найбільших полігонів в Росії Олега Проніна, якого звинувачують в шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК РФ) і розкраданні зброї (ч. 4 ст. 226 КК РФ), 28 травня відбудеться суд. Про це пише російська газета «Коммерсант».



Справу Проніна розгляне Воскресенський міський суд Підмосков'я. Згідно з версією слідства, він виступав пособником у двох особливо великих шахрайствах і підбурював до розкрадання двигунів керованих авіаційних ракет, які міністерство оборони відправляло на утилізацію. Ці двигуни, за версією Слідчого комітету, відправляли до України.



Пронін з 1979 року працював на федеральному підприємстві «Державний казенний науково-випробувальний полігон авіаційних систем», а в 2012 році очолив його. За даними Слідчого комітету, Пронін скоїв злочини при виконанні федеральної цільової програми «Промислова утилізація озброєння і військової техніки на 2011-2012 роки та на період до 2020 року». Екс-глава полігону в складі організованої групи з одинадцяти осіб нібито відправили до України під виглядом металобрухту зняті з ракет 93 двигуни. За кожен двигун зловмисники отримали по 1,2 мільйона рублів. Слідство оцінило збитки більш ніж в 160 мільйонів рублів.



За відомостями газети, Пронін повністю визнав свою провину і уклав досудову угоду про співпрацю зі слідством, давши свідчення проти інших учасників кримінальної справи. До теперішнього моменту засудили підприємця Михайла Дзаму, він отримав два роки колонії за переведення в готівку грошей, отриманих продажу двигунів.