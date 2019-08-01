ЗМІ: кандидат на посаду голови Одеської ОДА хотіла забрати землю катакомбної церкви



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Ольга Квасницька Фото: odessa-daily

Ольга Квасницька з 2016 року незаконно намагається провести геодезичні роботи на території храму

Депутатка Одеської міської ради Ольга Квасницька протягом 2016-2018 років робила неодноразові спроби із захоплення земельної ділянки кафедрального Собору Святого праведного Іоанна Кронштадського Російської істинно-православної церкви.

Про це пише Апостроф.

Про це свідчить офіційний лист церковної громади на ім'я глави фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олега Березюка, в якому розповідається про начебто незаконні спроби провести геодезичні роботи на території храму фірмою ТОВ «Бюро проектування, геодезії та оцінки», афілійованої з чоловіком Квасницької Дмитром Гречиним.

Пізніше в ЗМІ Ольга Квасницька пояснила сутичку зі служителями храму в червні 2018 року благими намірами, а саме розробкою проекту землевідведення ділянки храму під сквер в інтересах місцевих жителів.

Видання нагадує, що будь-які геодезичні роботи можуть відбуватися тільки з дозволу депутатів Одеської міської ради, а також стверджує, що питання про розробку землевпорядної документації на сесію міськради не виносилося, тобто дії депутата від «Самопомочі» і її чоловіка є самовільними.

«Вони не пускають нас і не дають зробити геодезію. Звертаю увагу, що ми робимо відведення міської землі для жителів, не для якихось третіх, а для міста - межі офіційного скверу», - прокоментувала Ольга Квасницька.

ЗМІ вважає, що ініціатива Ольги Квасницької насправді пов'язана з відстоюванням інтересів приватних забудовників. Одним з таких може бути Сергій Дябло, який активно забудовує прилеглі території протягом останніх 20 років, який і є сусідом Ольги Квасницької.

Ользі Квасницькій нічого не заважало офіційно внести проект рішення на сесію Одеської міськради про надання згоди на розробку землевпорядної документації території храму з метою створення скверу. Внесення таких проектів рішень і є одна з функцій місцевого депутата, нагадує Апостроф.

Більше того, будь-які геодезичні роботи і розробка земельної документації вельми дорогий процес. У коментарях одеським журналістам депутат «Самопомочі» обійшла стороною це питання і не пояснила, хто виступає «спонсором» цієї діяльності.

Також ЗМІ повідомляли про те, що фірма чоловіка Квасницької була фігурантом кримінального провадження за фактом махінацій з бюджетними коштами, які виділялися районним відділам освіти і школам на розробку землевпорядної документаціі.

Відповідаючи на питання журналістів, Квасницька заявила, що не цікавиться справами свого чоловіка і не знає, на якій підставі правоохоронці проводили у нього обшуки.

Нагадаємо, що нині депутатка від «Самопомочі» Ольга Квасницька бере участь у відборі на голову Одеської обласної державної адміністраціі.

Разом з нею на посаду глави області претендують: Максим Болдін, Андрій Андрійчик, Максим Куций і Тетяна Петракевіч.