ЗМІ: на Донбасі контузило журналістів «Росія 24»

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Під Донецьком потрапили під обстріл російські журналісти

Два журналісти російської державної телекомпанії потрапили під обстріл під Донецьком

Два співробітники Всеросійської державної телерадіокомпанії отримали контузію, потрапивши під обстріл на Донбасі. Про це в п'ятницю, 18 травня, повідомляє Інтерфакс із посиланням на одного з членів знімальної групи ВГТРК.

«Від обстрілу під Донецьком контузію отримав наш звукорежисер, оператору також, можливо, потрібна медична допомога», - сказав він агентству.

Кореспондент телеканалу Росія 24 (ВГТРК) Олександр Сладков повідомив у телеефірі, що один з журналістів частково втратив слух.

«Ігор Уклеїн, наш звукооператор, він знаходиться в лікарні», - сказав кореспондент, зазначивши, що в лікарню відправлять ще одного співробітника ВГТРК. Разом з тим, за його словами, «хлопці в нормальному стані».