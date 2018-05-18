ЗМІ: на Донбасі контузило журналістів «Росія 24»
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Два журналісти російської державної телекомпанії потрапили під обстріл під Донецьком
Два співробітники Всеросійської державної телерадіокомпанії отримали контузію, потрапивши під обстріл на Донбасі. Про це в п'ятницю, 18 травня, повідомляє Інтерфакс із посиланням на одного з членів знімальної групи ВГТРК.
«Від обстрілу під Донецьком контузію отримав наш звукорежисер, оператору також, можливо, потрібна медична допомога», - сказав він агентству.
Кореспондент телеканалу Росія 24 (ВГТРК) Олександр Сладков повідомив у телеефірі, що один з журналістів частково втратив слух.
«Ігор Уклеїн, наш звукооператор, він знаходиться в лікарні», - сказав кореспондент, зазначивши, що в лікарню відправлять ще одного співробітника ВГТРК. Разом з тим, за його словами, «хлопці в нормальному стані».