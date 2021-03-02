На Львівщині активісти бойкотували готель та завод Козака й Медведчука (відео)

Національний корпус блокував завод «Керамбуд»

У вівторок, 2 березня, Національний корпус заблокував бізнес-об’єкти одіозних депутатів Тараса Козака та Віктора Медведчука. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Патріотичний Львів» у Facebook.

Акція відбувалася біля готельно-ресторанного комплексу «Наварія нова», що належить родині Козака. Також 2 березня активісти Національного корпусу біля Городка блокували завод «Керамбуд», власниками якого є брати Медведчука та Козака.

«Не дозволимо колаборантам і спонсорам тероризму безперешкодно збагачуватися в Україні. Наша вимога: санкції РНБО мають розширити на родини Козака та Медведчука!», – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого Національний корпус вийшов із протестами під підприємства соратника кума Путіна Тараса Козака у Львові. Пікети пройшли на входах до основних офісів та виїзді техніки підприємств «Бетонбуд», «Капітал плаза» та «Трансмонолітавто». Між учасниками акції та поліцією відбулися сутички.

Раніше лідер партії «Національний Корпус» Андрій Білецький виступив з вимогою заборони ОПЗЖ та ухвалення закону про колаборантів, а також остаточного закриття прокремлівських телеканалів.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пов'язує загострення на Донбасі з санкціями проти Медведчука.