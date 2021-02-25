«Літаки Медведчука» перегнали в Швейцарію незадовго до санкцій РНБО – ЗМІ

Літаки усіх в період з 10 по 21 лютого вилетіли в аеропорт поблизу містечка Сент-Галлен у Швейцарії, де, за інформацією журналістів, лишаються досі

Три з п’яти чартерних літаків, на офшорних власників яких Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції через справи нардепа Віктора Медведчука, незадовго до засідання РНБО перегнали у містечко Сент-Галлен в Швейцарії.

Саме там прописаний бенефіціарний власник «труби Медведчука», який і заробляв на схемі з нафтопродуктопроводом.

Про це повідомляє Bihus.Info.

В рішенні РНБО йдеться про накладення санкцій на 5 офшорних компаній, які, в свою чергу, значаться власниками приватних літаків.

Дві з них напряму пов’язані з нардепами Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком, адже народні депутати в різний період користувалися бортами, записаними на ці фірми.

Третя компанія записана на дружину Ігоря Кушніра – президента будівельного холдингу «Київміськбуд». Кушнір вже встиг заявити про те, що санкції найвірогідніше були накладені помилково.

Четверта компанія пов’язана з екснардепом і бізнесменом Віталієм Хомутинніком. Останній підтвердив, що компанія належить йому, на цю компанію зареєстровано лише літак і також заявив про помилковість накладення санкцій.

П’ята компанія з санкційного списку – WHPA Avia LTD – зареєстрована на Віргінських островах. Додаткової інформації про цю фірму журналістам знайти не вдалося, але можна припустити, що ця структура пов’язана з компанією з дуже схожою назвою – WHPA Limited, яка пов’язана з російським бізнесменом Сергієм Сударіковим. Останнього ЗМІ називають наближеним до очільника «Роснєфті» і давнього друга президента РФ Володимира Путіна Ігоря Сєчіна.

Група компаній «Регіон», яку контролює Сударіков, за інформацією «Схем», також може бути пов’язаною і з оточенням самого Віктора Медведчука.

Літаки усіх трьох вищеназваних офшорок, попри заяви Кушніра і Хомутинніка про помилковість і непов’язаність, в період з 10 по 21 лютого вилетіли в аеропорт поблизу містечка Сент-Галлен у Швейцарії, де, за інформацією журналістів, лишаються досі.

Саме в Сент-Галлені юридично прописана фірма «Інтернешнл Трейдінг Партнерс» – співвласник українського «Прикарпатзахідтрансу», яка по суті і стала причиною накладення санкцій через володіння частиною нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», призначений для перекачування дизелю з Росії та Білорусі до України і Європи.

Саме з цією швейцарською компанією та з її власником – Анатолієм Шефером – і пов’язують Віктора Медведчука та його оточення, яке нібито і заробляло на володінні нафтопроводом. Щоправда, в ОПЗЖ раніше вже спростовували інформацію про причетність Медведчука до «труби».

Після накладення санкцій цю частину «труби Медведчука» повинні передати в управління Нацагенству з розшуку і управління активами.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Проти бізнесу Тараса Козака відбуваються акції протесту у Львові. Під офіс його компанії «Будімекс» принесли криваві іграшки та плакати.

Згодом пікети пройшли на входах до основних офісів підприємств «Бетонбуд», «Капітал плаза» та «Трансмонолітавто». Протестувальники вимагали розширити санкції РНБО на всю родину Козака і зайнятися обставинами його збагачення, а також заборонити діяльність «Опозиційної платформи – За життя».

Згодом Тарас Козак поскаржився, що накладені на нього в Україні санкції спричинили великі проблеми. Зокрема він розповів, що не може сплатити комуналку.

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