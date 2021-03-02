Відомий київський провайдер пояснив відмову від співпраці з каналами Медведчука

У «Ланеті» відключили «Перший Незалежний» з тих самих міркувань, з яких раніше відключили «Наш»

Київський провайдер «Ланет» пояснив причини, через які він припинив співпрацю з телеканалом «Перший Незалежний». Як повідомляється на сторінці компанії в Facebook, це сталося через те, що канал не повідомив провайдера про зміну власників.

В організації зазначили, що трансляцію «Першого Незалежного» в мережі кабельного телебачення припинено після зміни в структурі власності. Новим власником став Павло Єгоричев, який є директором ТОВ «Новий формат ТВ» та головою у ТОВ «ТВ Вибір», які входять до медіагрупи Тараса Козака.

«Вважаємо, що повідомлення контрагента про зміни у структурі власності, відповідний перегляд умов співпраці та переоформлення договору є необхідними вимогами, які телеканал намагався обійти. З огляду на це та враховуючи, що у структурі власності «Першого Незалежного» відтепер є представник медіагрупи підсанкційних Тараса Козака та Віктора Медведчука, продовження співробітництва з каналом неможливе» – йдеться в повідомленні.

В «Ланет» також зауважили, що схема, за якою діяли представники Козака, дозволяє запустити новий медіаресурс «доволі швидко», і схожі випадки на ринку вже були.

«Схожа ситуація відбулась у 2019 році з телеканалом «Максі ТВ» («НАШ»), який змінив логотип та програмну концепцію, не повідомивши про це ні Мережу Ланет, ні Нацраду України з питань телебачення та радіомовлення. Мережа Ланет не відновила трансляцію каналу після припинення співпраці» — йдеться у повідомленні провайдера.

Нагадаємо, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Згодом телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції.

Водночас секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов під час брифінгу заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення.

Минулого року на співвласника групи компаній Ромсат і засновника Мережі Ланет Віктора Мазура було вчинено замах: у його будинок кинули бойову гранату.