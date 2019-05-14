Бомба під Зеленського. До чого призведе звільнення голови Конституційного суду тема дня

Станіслав Шевчук Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Звільнення голови Конституційного суду України. Які наслідки?

Сьогодні судді Конституційного суду України проголосували за звільнення з посади судді Станіслава Шевчука, який також є головою Конституційного суду. Про це «Главкому» повідомили джерела у суді. За їхніми даними, за звільнення Шевчука проголосували 12 з 18 суддів. Головуючим на цьому засіданні був суддя Олександр Тупицький, заступник голови КС.

Мотивація рішення – «у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим і системним нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України».

Про те, що «антишевчуківське» рішення може бути винесене сьогодні, було відомо раніше – воно готувалось не один тиждень. Шевчук давно налаштував проти себе багатьох в суді, і до останнього збирались голоси на його відсторонення. Ще в березні троє суддів КС – Сергій Сас, Микола Мельник та Ігор Сліденко розіслали своїм колегам листа, в якому різко розкритикували голову суду, визнавши його обрання помилкою. Зокрема, вони зазначили, що Шевчук поставив свої інтереси вище інтересів суду, політизує його роботу, маніпулює справами, займається саботажем, неправомірно втручається в справи суддів, перевищує службові повноваження, а також таємно зустрічається з президентом. Сам Шевчук називав вимоги трійки деструктивними та спрямованими на блокування позитивних змін.

Народний депутат Сергій Висоцький (фракція Народний фронт) до того ж закидає Шевчуку регулярні консультування з Андрієм Портновим.

У квітні був оприлюднений лист вже шести суддів (до вже згаданої трійки додались Михайло Гультай, Володимир Мойсик та Олександр Космінін), в якому вони просили Шевчука призначити на 14 травня спецзасідання з розгляду питання звільнення його з посади судді. Вони посилались на рішення постійної комісії з питань регламенту та етики від 17 квітня, яка дала висновок про наявність підстав для звільнення Шевчука.

На додаток до проблем всередині суду у Шевчука з’явились проблеми і за його межами – була поширена інформація про те, що США анулювали посадовцю візу у відповідь на скандальне скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення.

Цікаво, що обраний головою в лютому минулого року Шевчук свого часу був компромісною фігурою. Конституційний суд довгий час перебував без повноцінного очільника, але судді все ж змогли домовитись, коли побачили, що на Банковій задумали призначити спочатку членом суду, а потім його головою свою людину. Як бачимо, зараз більшість з них про ту свою комбінацію жалкує.

Пертурбації в Конституційному суді привертають суспільну увагу, у першу чергу, тим, що від них може залежати доля інавгурації новообраного президента, яка і так вже затягнулася. Справа в тому, що за Конституцією нового голову держави приводить саме голова цього суду. А якщо Шевчука таки звільнять то можна тільки гадати, коли вони будуть спроможні обрати його наступника. Звісно, можна трактувати це так, що за відсутності голови такі обов’язки переходять до заступника, який виконує його обов’язки, або до старшого за віком судді (саме за такою схемою функціонував суд, коли в ньому не було обраного голови). Але з іншого боку – Конституція не передбачає різночитань. Самі судді КС вже намагались заспокоїти громадськість і навіть видали спеціальну заяву, що відставка голови ніяким чином не вплине на приведення новообраного президента до присяги. Проте сама ця заява тільки все заплутала – зрозуміти, хто ж саме буде це робити, з неї неможливо.

Хоча деякі джерела заявляють, що нового главу Конституційного суду оберуть найближчим часом.

Яким чином потенційна відставка Шевчука може вплинути на інавгурацію Володимира Зеленського, «Главкому» протрактували юристи-конституціоналісти.

«Краще, щоб процедура інавгурації пройшла без нюансів»

Юрій Ключковський

Я не думаю, що заповненість чи незаповненість посади голови у Конституційному суді – це привід для того, щоб не проводити інавгурацію. Адже президентом Володимира Зеленського обрали 74% громадян. Отже, я вважаю, у майбутньому з цієї причини питання щодо легітимності Зеленського не може поставати, адже 74% голосів та відсутність людини, яка бере участь у формальній процедурі, – це речі несумісні. Водночас я вважаю, що краще б процедура інавгурації пройшла без зауважень та нюансів.

Це завжди буде аргумент, який ослаблятиме Зеленського

Геннадій Друзенко

Якщо голову КСУ звільнять, а нового не призначать, що можливо, оскільки звільнення голови не тягне за собою моментального призначення нового, тоді інавгурація «зависне». Верховна Рада і майбутній президент зіштовхнуться із питанням, чи провести процедуру найближчим часом, але не цілком легітимно, оскільки у Конституції сказано не «в.о.», а саме «голова КСУ», чи зачекати до призначення голови. У другому випадку отримуємо пряму колізію двох конституційних норм: одна стаття говорить, що інавгурацію потрібно провести у 30-денний термін, а інша стаття говорить, що до присяги новообраного президента має приводити голова КСУ і не відповідає на питання: що робити, якщо з тих чи інших причин голови немає? Ця ситуація вчергове вказує на недосконалість нашої Конституції.

Те, що процедуру провів в.о. голови КСУ, безумовно може стати приводом для питань щодо легітимності президента. Але ж діяти можна з точки зору букви чи духу закону. З точки зору букви, для тих, хто не задоволений результатами виборів, відкривається широке поле для маневру: чужими руками загребти весь жар.

Разом із тим, я сумніваюсь, що КС наважиться піти на те, щоб визнати президента, інавгурованого не зовсім відповідно до прописаної у Конституції, нелегітимним. Адже вибори відбулися, президента обрано, а інавгурація – це суто технічне питання. Бачите, президент буває у сильній фазі – як зараз Зеленський. Якщо ж йтиметься про проведення строкових парламентських виборів, то в сильній фазі буде вже Верховна рада. Так, зняти його – не знімуть, але його позиції у політичному торгу значно ослабнуть, бо весь час йому нагадуватимуть про нечистоту процедури: буде закид, що президент, який обіцяв жити по-інакшому, почав свою каденцію з порушення Конституції. Це завжди буде аргумент, який ослаблятиме Зеленського.

До Шевчука назріли претензії не сьогодні і не вчора, просто воно у часі збіглося.

В ідеалі судді КС мали б призначити тимчасового голову чи відрядити його на інавгурацію

Віктор Мусіяка

Питання складне, адже голові КС відведена ключова роль у процедурі інавгурації. Разом із тим, основна частина цієї процедури – це присяга новообраного президенту українському народу.

Так, у Конституції багато чого не виписано, не передбачено. Приміром, як проводити процедуру інавгурації за відсутності голови КС, чи, наприклад, як діяти, якщо президент відмовиться присягати? Разом із тим, треба виявляти розуміння і діяти розумно: в ідеалі судді КС мали б призначити тимчасового голову чи відрядити когось конкретного на цю процедуру.

Бачите, якщо комусь прийде в голову ставити під сумнів легітимність президента через порушення процедури інавгурації, із цим позовом він звернеться до КС. А КС навряд визнає президента за таких умов нелегітимним.

P.S. Через деякий час після публікації матеріалу стало відомо, що новим головою КСУ обрано Наталію Шапталу.

Павло Вуєць, Наталя Сокирчук, «Главком»



