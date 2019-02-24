ЗМІ повідомили про госпіталізацію режисера Георгія Данелія



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В Москві госпіталізували відомого режисера Георгія Данелія

В Данелія виявлений пневмоторакс

Відомий радянський і російський кінорежисер Георгій Данелія госпіталізований в одну зі столичних лікарень.

Як стало відомо П'ятому каналу, Данелія звернувся до медиків з дуже важкою задишкою. Лікарі прийняли рішення про госпіталізацію.

Повідомляється, що 88-річний режисер потрапив у реанімацію.

За даними ЗМІ, в Данелія виявлений пневмоторакс - скупчення повітря або газів у плевральній порожнині.

Георгія Данелія - відомий радянський режисер. Уже перший фільм Данелії «Сергій»(спільно з Ігорем Таланкіним) звернув на себе увагу критиків і глядачів. Програмною роботою Данелія став фільм «Я простую Москвою» (1963), який став культурною подією хрущовської відлиги.

Велику популярність принесли Георгію Данелії такі картини, як «Афоня», «Міміно», «Осінній марафон», «Кін-Дза-Дза».