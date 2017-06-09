ЗМІ повідомили про повернення Злочевського в Україну

Злочевський провів кілька зустрічей у Києві, повідомили джерела

Власник газодобувної групи Burisma Holdings, міністр екології режиму Януковича Микола Злочевський повернувся в Україну. Про це Економічній правді повідомило джерело на ринку. «Приїхав до Києва на днях. Уже провів кілька зустрічей», - повідомило джерело. Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав



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Микола Злочевський

Злочевський провів кілька зустрічей у Києві, повідомили джерела

Власник газодобувної групи Burisma Holdings, міністр екології режиму Януковича Микола Злочевський повернувся в Україну. Про це Економічній правді повідомило джерело на ринку.

«Приїхав до Києва на днях. Уже провів кілька зустрічей», - повідомило джерело.

Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні у справі, що розслідується Генеральною прокуратурою.

У січні 2015 ГПУ оголосила Злочевського у розшук. Проте справа розсипалася – у 2016-му.

Восени минулого року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

Місяць тому, в січні ц.р., Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.

Перший припав на 2003-2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпорядження спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами.

Другий - на 2010-2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр - єдиний на сьогодні розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні