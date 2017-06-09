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    ЗМІ повідомили про повернення Злочевського в Україну

    Злочевський провів кілька зустрічей у Києві, повідомили джерела
    Власник газодобувної групи Burisma Holdings, міністр екології режиму Януковича Микола Злочевський повернувся в Україну. Про це Економічній правді повідомило джерело на ринку. «Приїхав до Києва на днях. Уже провів кілька зустрічей», - повідомило джерело. Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав
    • Сьогодні, 17:19
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    Микола Злочевський
    Микола Злочевський

    Злочевський провів кілька зустрічей у Києві, повідомили джерела

    Власник газодобувної групи Burisma Holdings, міністр екології режиму Януковича Микола Злочевський повернувся в Україну. Про це Економічній правді повідомило джерело на ринку.

    «Приїхав до Києва на днях. Уже провів кілька зустрічей», - повідомило джерело.

    Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні у справі, що розслідується Генеральною прокуратурою.

    У січні 2015 ГПУ оголосила Злочевського у розшук. Проте справа розсипалася у 2016-му.

    Восени минулого року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

    Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

    Місяць тому, в січні ц.р., Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

    Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.

    Перший припав на 2003-2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпорядження спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами.

    Другий - на 2010-2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр - єдиний на сьогодні розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні
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