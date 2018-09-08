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    ЗМІ повідомили, скільки дітей вивезуть із Херсонської області

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    ЗМІ повідомили, скільки дітей вивезуть із Херсонської області

    Офіційно вивезення дітей називають не евакуацією, а переміщенням в оздоровчі табори, пише ЗМІ

    Із сіл Херсонської області які розташовані на кордоні з окупованих Кримом, вивозять 1885 дітей.

    Про це повідомляє ТСН.

    Офіційно вивезення дітей називають не евакуацією, а переміщенням в оздоровчі табори. Автобуси повинні вивезти дітей у Скадовськ 7 та 8 вересня.

    «Загроз для життя немає, але є загроза можливого ураження здоров'я. Діти - це низький імунітет, з метою виключення такої ситуації ми їх зараз переміщаємо в оздоровчі табори», - заявив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.

    Деяких дітей батьки вивезли ще раніше самостійно. За словами жителів села Преображенка, вітер, який переносить кислоту з місця екологічної катастрофи в Армянську, дме в село вже другий тиждень.

    Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

    Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Титан».

    До лікарні Одеси госпіталізували п’ятьох українських прикордонників з 41, які поскаржились на погане самопочуття через викиди токсичної речовини на півночі окупованого Криму.

    Освітній процес в школах та дитячих садках у Херсонській області, які розташовані в зонах можливих уражень, тимчасово зупинять

    На межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

    Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в Криму.

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