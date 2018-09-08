ЗМІ повідомили, скільки дітей вивезуть із Херсонської області



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Офіційно вивезення дітей називають не евакуацією, а переміщенням в оздоровчі табори, пише ЗМІ

Із сіл Херсонської області які розташовані на кордоні з окупованих Кримом, вивозять 1885 дітей.

Про це повідомляє ТСН.

Офіційно вивезення дітей називають не евакуацією, а переміщенням в оздоровчі табори. Автобуси повинні вивезти дітей у Скадовськ 7 та 8 вересня.

«Загроз для життя немає, але є загроза можливого ураження здоров'я. Діти - це низький імунітет, з метою виключення такої ситуації ми їх зараз переміщаємо в оздоровчі табори», - заявив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.

Деяких дітей батьки вивезли ще раніше самостійно. За словами жителів села Преображенка, вітер, який переносить кислоту з місця екологічної катастрофи в Армянську, дме в село вже другий тиждень.

Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Титан».

До лікарні Одеси госпіталізували п’ятьох українських прикордонників з 41, які поскаржились на погане самопочуття через викиди токсичної речовини на півночі окупованого Криму.

Освітній процес в школах та дитячих садках у Херсонській області, які розташовані в зонах можливих уражень, тимчасово зупинять.

На межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в Криму.